Le Vietnam brille aux Olympiades internationales de physique 2024

Les lycéens vietnamiens en lice aux Olympiades internationales de physique 2024. Photo: VNA

Les cinq lycéens vietnamiens en lice aux Olympiades internationales de physique 2024 (IPhO 2024), en Iran, ont été tous primés, avec deux médailles d'or et trois d’argent, a annoncé le 28 juillet le ministère de l'Éducation et de la Formation.

Than The Cong et Truong Phi Hung du lycée d'excellence de Bac Giang, province de Bac Giang, ont décroché deux médailles d’or.

Trois médailles d’argents ont été remportées par Nguyen Nhat Minh du lycée d’excellence de l’Université des sciences, relevant de l’Université nationale du Vietnam à Hanoi ; Ha Duyen Phuc du lycée d’excellence de Lam Son, province de Thanh Hoa et Nguyen Thanh Duy du lycée d’excellence Tran Phu, ville de Hai Phong.

La 54e Olympiade internationale de physique s'est déroulée en Iran du 21 au 29 juillet.