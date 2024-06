Le Vietnam brille aux Olympiades de physique d'Asie 2024

Les huit lycéens vietnamiens en lice aux Olympiades de physique d'Asie 2024 (APhO 2024), en Malaisie, ont été tous primés, avec une médailles d'or, une d'argent et six de bronze.

La médaille d’or a été décrochée par Than The Cong du lycée d'excellence de Bac Giang de la province de Bac Giang (Nord). La médaille d’argent a été remise à Ha Duyen Phuc du lycée d'excellence Lam Son de la province de Thanh Hoa (Centre).

Les médailles de bronze ont été attribuées à Nguyen Nhat Minh du lycée d'excellence des sciences naturelles de l'Université des sciences naturelles (relevant de l’Université nationale du Vietnam à Hanoï); Nguyen Thanh Duy du lycée d'excellence Tran Phu de la ville de Hai Phong; Truong Phi Hung du lycée d'excellence de Bac Giang; Hoang Tuan Kiet du lycée d'excellence Lam Son; Nguyen The Quan du lycée d'excellence Phan Boi Chau de la province de Nghe An (Centre) et Tran Vu Le Hoang du lycée d'excellence Lam Son.

Organisées du 3 au 10 juin, les Olympiades de physique d'Asie 2024 ont réuni 28 délégations venues de 27 pays et territoires avec 208 candidats. -VNA/VI