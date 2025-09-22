Le Vietnam brille aux Championnats du monde junior IFMA 2025

Les combattants de muay vietnamiens arborent fièrement leurs médailles tant convoitées. Photo : Équipe de muay thai vietnamienne

Les combattants de muay thaï vietnamiens ont remporté un total de 4 médailles d’or, 8 d’argent et 6 de bronze aux Championnats du monde junior de muay thaï 2025 qui se sont terminés le 19 septembre après dix jours de compétition de haut niveau à Abou Dhabi, aux Émirats arabes unis.

Les athlètes vietnamiens ont fourni un effort exceptionnel pour remporter des médailles. Nous apprécions hautement les performances des jeunes combattants, s’est félicitée la représentante de l’équipe vietnamienne de muay thai, Tu Thi Lê Na.

Les médailles d’or ont été remportées par des athlètes prometteurs Bui Ngoc Huyên (60 kg femmes, 11-13 ans), Bành Thê Minh (wai kru, 14-15 ans), Dinh Van Duc Anh/Mai Tuân Huy (mai muay, 14-15 ans) et Hà Bao Ngoc/Mê Thi Vân (mai muay, 14-15 ans).

Les médailles d’argent sont allées à Trân Huynh An Nhiên (44 kg hommes, wai kru 10-11 ans), Dang Van Phong (wai kru, 16-17 ans), Mê Thi Vân (38 kg femmes, 14-15 ans), Bành Thê Minh (45 kg hommes, 14-15 ans), Hà Bao Ngoc (40 kg hommes, 14-15 ans), Pham Tân Vàng (91 kg hommes, 16-17 ans) et Vu Ngoc Trang/Dinh Quynh Nga (mai muay, 16-17 ans).

Les athlètes vietnamiens ont concouru avec beaucoup d’efforts, de courage et de confiance, ce qui a pleinement mérité la préparation méticuleuse de l’équipe d’entraîneurs. Ce succès constitue une base solide pour l’équipe qui se prépare à conquérir l’étape des troisièmes Jeux asiatiques de la jeunesse (AYG3), a indiqué Tu Thi Lê Na.

La compétition de cette année a rassemblé plus de 1.200 jeunes combattants venus des quatre coins de la planète qui ont fait étalage de leur talent, de leur détermination et de leur combativité à Abou Dhabi, soulignant le rayonnement mondial croissant du muay thaï.

Alors que le muay thai figure pour la première fois au programme des AYG3, qui se dérouleront à Bahreïn en octobre prochain, les performances de l’équipe vietnamienne à Abou Dhabi confirment la place du Vietnam parmi les meilleures nations mondiales de muay thai. – VNA/VI