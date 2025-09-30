Le Vietnam brille au Concours des jeunes chefs pâtissiers asiatiques 2025

L'équipe vietnamienne victorieuse au Défi des jeunes chefs pâtissiers asiatiques 2025. Photo: baovanhoa.vn

L’équipe de chefs vietnamiens a fait forte impression lors de l’Asian Pastry Young Chefs Challenge 2025, qui s’est tenu à Guangzhou, en Chine, du 25 au 27 septembre, en remportant 4 médailles d’or, 13 d’argent et 1 de bronze.



Parmi les chefs les plus remarquables, Lê Phuong Thy a remporté une médaille d’or, deux médailles d’argent et le titre de « Meilleur jeune chef ». Chu Thi Diêm Quynh, Phan Van Tinh et Nguyên Truong Huynh ont chacun remporté une médaille d’or, tandis que Ly Thai Tuân et Dào Thu Huyên ont décroché deux médailles d’argent.



Vu Thê Binh, président de l’Association vietnamienne du tourisme (VITA), a salué ces résultats comme une étape importante pour l’industrie culinaire vietnamienne, soulignant la présence croissante du pays sur la scène gastronomique mondiale.

L'équipe vietnamienne remporte quatre médailles d'or au Défi des jeunes chefs pâtissiers asiatiques 2025. Photo: baovanhoa.vn

Reconnu par Worldchefs, ce concours est un événement international prestigieux organisé par la Food2China Expo, la Guangdong Imported Food Association, Constellar-Worldex Exhibitions (Guangzhou) Co., Ltd., la China Cuisine Association et le Comité de planification culturelle JIYI de Shenzhen.



La culture d’un pays est son essence. La vitalité, l’ingéniosité et la cohésion d’un pays sont étroitement liées à sa culture. La diversité des cultures, qu’il s’agisse de croyances, de valeurs, de symboles ou de systèmes de représentation, est égale à celle de la pluralité ethnique des populations autochtones et immigrées.



Ce concours vise à promouvoir les connaissances sur les origines des aliments, la durabilité, la sécurité et la protection de l’environnement, ainsi que le développement des industries de la pâtisserie et de la boulangerie en Asie. Grâce à leur influence culturelle sur les futurs artisans, les jeunes pâtissiers auront l’occasion de démontrer leurs talents culinaires à un public international, inspirant et stimulant l’innovation. – VNA/VI