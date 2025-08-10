Le Vietnam brille à l’Olympiade internationale d’intelligence artificielle 2025 en Chine

L'équipe nationale du Vietnam a obtenu des résultats remarquables, tant en épreuves individuelles qu'en épreuves par équipe, lors de l'Olympiade internationale d'intelligence artificielle (IOAI) 2025, organisée à Pékin, en Chine, a annoncé, le 8 août, le ministère de l'Éducation et de la Formation.

En compétition individuelle, tous les élèves vietnamiens participants ont été distingués : trois médailles d'or, une d'argent, trois de bronze et un prix d'encouragement.

L'équipe nationale du Vietnam à l’Olympiade internationale d’intelligence artificielle 2025 en Chine. Photo : VNA

Par équipes, le Vietnam s'est classé quatrième, derrière la Pologne, la Russie et la Hongrie. Avec ces performances, le Vietnam figure parmi les quatre pays et territoires ayant obtenu les meilleurs résultats à l'IOAI 2025, confirmant ainsi la place croissante de l'éducation vietnamienne sur la scène intellectuelle internationale. L'Olympiade internationale d'intelligence artificielle 2025 s'est tenue en présentiel à Pékin, du 2 au 8 août, réunissant 300 candidats représentant 60 pays et territoires. La délégation vietnamienne comptait huit élèves pour cette édition. -VNA/VI