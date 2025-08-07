Le Vietnam brille à l’Olympiade internationale de mathématiques d’Asie 2025

Le Comité olympique de mathématiques d’Asie a annoncé le 5 août les résultats de la finale internationale du concours Asia International Mathematical Olympiad (AIMO) 2025, organisée à l’Université des langues étrangères de Tokyo (Japon). L’équipe vietnamienne a obtenu des résultats remarquables : l’ensemble des 22 participants ont remporté des prix, dont un titre de Champion – le score le plus élevé dans la catégorie lycée.

Le titre de Champion a été attribué à Phan Thanh Huy, élève en terminale spécialisée en mathématiques du lycée Hanoi – Amsterdam.

En plus de ce succès, le Vietnam a décroché 10 médailles d’or, 7 médailles d’argent et 4 médailles de bronze.

Selon Bui Van Phuong, président du conseil d’administration de la société Tiên Phong – rattachée au journal du même nom – et chef de la délégation vietnamienne, l’AIMO 2025 a été organisée à l’échelle nationale afin de sélectionner les meilleurs candidats pour la finale au Japon. Sur 2.500 participants, 22 élèves ont été choisis. Ils viennent de différentes régions du pays.

Créé en 2012, l’AIMO est organisé chaque année par l’Association asiatique des Olympiades de mathématiques. Ce concours en anglais figure parmi les compétitions les plus prestigieuses et exigeantes de la région, réunissant plus de 20 pays et territoires, dont la Chine, Singapour, la République de Corée, la Malaisie, l’Iran et l’Inde. L’épreuve comprend trois parties de difficulté croissante, évaluant à la fois les compétences en mathématiques et en raisonnement logique, ainsi que la capacité à s’exprimer dans un langage académique.

Le Vietnam participe à l’AIMO depuis 2019, avec un palmarès impressionnant de plus de 200 médailles internationales. La finale 2025 à Tokyo a rassemblé plus de 3.500 élèves venus de 21 pays et territoires d’Asie. Le Vietnam accueillera la finale de l’édition 2026 de l’AIMO. – VNA/VI