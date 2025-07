Le Vietnam brille à l’Olympiade Internationale de Mathématiques 2025

Le ministère vietnamien de l'Éducation et de la Formation a annoncé le 19 juillet que les six membres de l’équipe nationale ont tous remporté des médailles à la 66ᵉ Olympiade internationale de Mathématiques (IMO), tenue à Sunshine Coast, dans l’État du Queensland, en Australie.

Avec deux médailles d’or, trois d’argent et une de bronze, et un total de 188 points, le Vietnam se classe 9ᵉ parmi 113 pays et territoires participants.

Les premières places sont occupées par la Chine, les États-Unis, la République de Corée, suivis de la Pologne, du Japon (ex aequo à la 4ᵉ place), d’Israël, de l’Inde et de Singapour.

Les médailles d’or ont été attribuées à Vo Trong Khai (lycée d'excellence Phan Boi Châu, province de Nghê An) et Trân Minh Hoang (lycée d'excellence de Ha Tinh, province de Ha Tinh).

Les médailles d’argent ont été revenus à Nguyen Dang Dung, Nguyen Dinh Tung du lycée d’excellence en sciences naturelles de l’Université nationale du Vietnam, Hanoï, et Le Phan Duc Man du lycée d’excellence Le Hông Phong de Hô Chi Minh-Ville.

La médaille de bronze a été décrochée par Truong Thanh Xuân, du lycée d'excellence de Bac Ninh, unique fille de l’équipe.

Par rapport à 2024, où le pays avait remporté seulement deux médailles d’argent et trois de bronze, les résultats de 2025 marquent un net progrès.

À noter, un problème de géométrie du concours, proposé par le Vietnamien Trân Quang Hung, a été sélectionné dans l’épreuve officielle. - VNA/VI