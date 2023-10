Le Vietnam bientôt terre d’accueil pour les géants des semi-conducteurs

D’ici 2030, le Vietnam deviendra le premier pays de la région de l’ASEAN et de l’Asie de l’Est en matière de production de puces, et participera activement à la chaîne mondiale de production et d’approvisionnement, et cette perspective ambitieuse est à sa portée, selon Nguyen Quan, président de l’Association vietnamienne d’automatisation (Vietnam Automation Association - VAA), ancien ministre des Sciences et Technologies.

Nguyen Quan, président de l’Association vietnamienne d’automatisation (Vietnam Automation Association - VAA), ancien ministre des Sciences et Technologies. Photo: vneconomy.vn

Selon le président de l’Association vietnamienne d’automatisation, l’élévation des relations entre les États-Unis et le Vietnam vers un partenariat stratégique intégral ouvre des opportunités de développement de l'industrie des puces au Vietnam.



Lors du renforcement de la coopération avec les États-Unis, de grandes entreprises dans le domaine des puces et des semi-conducteurs viendront au Vietnam pour coopérer et investir, contribuant ainsi au développement de l'industrie des semi-conducteurs au Vietnam.



Nguyen Quan a également déclaré qu'auparavant, le Vietnam n'avait pas d'industrie de matériaux électroniques semi-conducteurs, même s'il possédait les troisièmes réserves mondiales de terres rares selon des estimations. Bien que le Vietnam ait coopéré avec le Japon dans l’extraction et le traitement des terres rares, la demande du marché à l’époque était trop faible.

À l'heure actuelle, le marché étant plus large, avec le soutien technologique et financier de pays développés, les ressources en terres rares auront la possibilité d'être exploitées et transformées, créant des matières premières pour l'industrie nationale des semi-conducteurs et des puces.



En outre, les entreprises technologiques nationales, elles aussi, doivent intervenir, être la force clé, réaliser des recherches sur les puces et les commercialiser sur le marché. Par exemple, FPT, avec ses moyens financiers, ses équipes de recherche solide et ses expériences dans les logiciels, les technologies de l'information..., possède des conditions optimales pour investir dans la recherche, la conception, les tests et la production de puces commercialisées.



Il est possible qu’au cours des premières années, le Vietnam ait encore des difficultés liées au transfert de technologies pour la conception, les tests et la production, mais elles seront surmontées lorsque les tendances dans la chaîne mondiale d’approvisionnement et de production seront rattrapées.



Outre le soutien international et les capitaux de grandes entreprises mondiales dans ce domaine, le Vietnam doit préparer des ressources internes en matière de ressources humaines et d’investissements pour la recherche et la production... Il lui est également nécessaire d’affirmer sa détermination et de considérer l’industrie des puces électroniques et des semi-conducteurs comme une avancée majeure dans son développement industriel.