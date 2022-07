Le Vietnam bat la Thaïlande et finit troisième du championnat U19 AFF

Le Vietnam s’est imposé vendredi 15 juillet sur le score de 5-3 face à la Thaïlande au terme d’une haletante séance de tirs au but, et a décroché la troisième place du Championnat AFF U19 2022 en Indonésie.

Au terme d'une haletante séance de tirs au but, le Vietnam est venu à bout de la Thaïlande. Photo : VNA

Le Vietnam n’a pas eu un début de match facile. La Thaïlande a eu le contrôle précoce du jeu et a constamment créé des menaces vers le but adverse. Le gardien Van Binh était la star de la défense vietnamienne lorsqu’il a effectué de nombreux arrêts.Le Vietnam a connu des moments difficiles en première mi-temps alors qu’il n’a obtenu qu’un seul tir au but, tandis que la Thaïlande a maintenu la pression. A la 43e minute, les Thaïlandais ont ouvert le score grâce à une frappe de Sittha Booniha.Au retour des vestiaires, le Vietnam a fait entrer l’attaquant Nguyên Quôc Viêt et il a fait la différence. La ligne d’attaque du Vietnam s’est beaucoup améliorée et à la 54e minute, ils ont égalisé.Les deux équipes ont multiplié les attaques et contre-attaques jusqu’aux 15 dernières minutes où leur endurance était au plus bas, sans qu’aucune ne soit en mesure de concrétiser et de prendre l’avantage.Après 90 minutes, le sort du match a été décidé par la séance de tirs au but. Alors que le Vietnam a réussi à convertir ses tirs au but, la Thaïlande en a raté un. – VNA/VI