Le Vietnam autorise officiellement le déploiement de l’Internet par satellite Starlink

Le 14 février, l’Autorité de gestion des radiofréquences, relevant du ministère vietnamien des Sciences et des Technologies, a officiellement délivré une licence d’utilisation des fréquences et des équipements radioélectriques à la société Starlink Services Vietnam.

Cette décision marque une nouvelle étape dans l’ouverture du Vietnam aux technologies spatiales de nouvelle génération. Elle ouvre la voie à un accès à Internet indépendant des contraintes géographiques, en particulier dans les zones montagneuses, insulaires ou insuffisamment couvertes par les infrastructures terrestres traditionnelles.

Conformément aux termes de la licence, l’entreprise prévoit de déployer, dans une phase initiale, quatre stations passerelles (gateways) ainsi que jusqu’à 600 000 terminaux sur l’ensemble du territoire national. Cette montée en charge progressive s’inscrit dans une démarche prudente et maîtrisée, en adéquation avec la feuille de route nationale de développement des infrastructures de télécommunications.

L’autorisation d’utilisation des fréquences permet l’installation légale des infrastructures d’émission et de réception, dans le strict respect de la réglementation, tout en garantissant l’absence d’interférences avec les réseaux existants. Elle reflète une évolution de la gouvernance publique : assurer une gestion rigoureuse d’une ressource nationale limitée tout en ouvrant un cadre expérimental encadré aux technologies innovantes. La mise en place d’un cadre juridique clair pour l’extension de la couverture Internet via satellites en orbite basse constitue ainsi un socle essentiel pour un écosystème numérique stable et durable.

En amont, le Premier ministre avait promulgué, le 26 mars 2025, la Décision n° 659/QĐ-TTg autorisant, à titre expérimental et sous contrôle, le déploiement de services de télécommunications par satellites en orbite basse, sans limitation de la participation étrangère. Dans ce cadre, le groupe SpaceX a été autorisé à investir et à exploiter ce type de services au Vietnam, dans le respect des exigences de défense et de sécurité nationales.

La phase pilote, d’une durée de cinq ans à compter de la délivrance de la licence commerciale, devra s’achever avant le 1er janvier 2031. Les services satellitaires, dont ceux proposés par Starlink, sont appelés à compléter les réseaux fixes et mobiles terrestres, notamment dans les zones reculées ou en cas de catastrophes naturelles affectant les infrastructures au sol.-VNA/VI