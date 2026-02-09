Le Vietnam au top 10 des pays où il fait bon vivre en tant que retraité en 2026

Le Vietnam fait son entrée, pour la première fois, dans le classement de la plateforme d’information française Retraite sans Frontières des dix meilleurs pays où poser ses valises après une vie professionnelle de long et dur labeur.



Le pays doit sa place à un coût de la vie raisonnable, à une amélioration constante des conditions de vie et à des progrès remarquables en matière d’infrastructures et de santé, comme le souligne le classement.



Ce classement intervient alors qu’un nombre croissant de retraités européens, y compris français, envisagent une installation à long terme à l’étranger pour améliorer leur qualité de vie, profiter de climats plus cléments et optimiser leurs revenus à la retraite.



Le classement repose sur une douzaine de critères : «Le coût de la vie avec la valeur immobilière notamment et la qualité de vie qui englobe le climat, le patrimoine naturel et culturel, la gastronomie, les loisirs ou encore la sécurité, indique Paul Delahoutre, fondateur de Retraite sans Frontières.

Lorsqu’il s’agit de choisir une destination de retraite, le Vietnam est de plus en plus prisé par de nombreux expatriés. Avec un coût de la vie bas, une culture accueillante et de beaux paysages, la retraite au Vietnam est unique. Photo : Vivutravel

Pour établir ce classement, Retraite sans Frontières a évalué 12 critères : «Le coût de la vie avec la valeur immobilière notamment et la qualité de vie qui englobe le climat, le patrimoine naturel et culturel, la gastronomie, les loisirs ou encore la sécurité, indique Paul Delahoutre, fondateur de Retraite sans Frontières.

Comptant pour 20% de la note attribuée pour chaque pays, le coût de la vie est le premier élément qui intéresse les candidats à l’expatriation. «C’est primordial car ils s’aperçoivent qu’il faut partir à l’étranger pour maintenir leur pouvoir d’achat voire l’améliorer, avance Paul Delahoutre. Selon le pays, le coût de la vie peut être moins élevé de 15% à 50% comparé à la France», chiffre-t-il.

Le climat arrive tout de suite après - 15% - dans l'esprit des retraités. D’une moindre importance, les soins médicaux, la sécurité et l’accessibilité (la distance en avion depuis la France) représentent pour chacun 10% de la note globale par pays.

Outre le mode de vie, la fiscalité est également considérée comme un facteur déterminant dans le choix d’une destination de retraite. Plusieurs pays offrent des avantages fiscaux intéressants sur les pensions transférées de l’étranger, ce qui accroît considérablement leur attractivité auprès des retraités étrangers.

Il n’est pas nécessaire d’être riche pour profiter d’une retraite choyée, il suffit de savoir où aller, ici la ville de Dà Lat (Hauts plateaux du Centre). Photo : toplist.vn

Absent du classement l’année dernière, le Vietnam aux 100 millions d’habitants fait son entrée dans ce top destinations pour retraités à la neuvième place. Les évaluateurs ont souligné son faible coût de la vie, la diversité de ses cadres de vie et l’amélioration rapide de ses infrastructures sanitaires et urbaines.

Si les retraités perdent légèrement au change en termes de pouvoir d’achat par rapport à certaines autres destinations asiatiques, ils ressortent largement gagnants en termes d’infrastructures et de soins médicaux, le Vietnam étant en pleine phase de développement.



Le Portugal reste en tête du classement, grâce à un coût de la vie inférieur de 15% par rapport à la France, une proximité géographique, des liaisons de transport pratiques et des infrastructures similaires. S’il se place devant son voisin ibérique, c’est parce que le coût de la vie et les prix immobiliers y sont plus faibles.

Seul pays frontalier de la France, l’Espagne suit de près, offrant une proximité imbattable pour les retraités français désireux de voir leur famille souvent. La gastronomie y est très appréciée, tout comme les infrastructures et les loisirs, d’un niveau égal à ce qu’on trouve dans l’Hexagone. Le coût de la vie et l’immobilier restent néanmoins assez proches, bien que inférieurs à celui de son voisin tricolore.

Le climat tropical de Phú Quôc (Sud), avec ses températures agréables toute l’année, ajoute encore à son attrait pour une retraite tranquille. Photo : vinwonders.com

Les places restantes ont été attribuées à la Grèce, à la Thaïlande, à l’île Maurice, au Maroc, à la Tunisie, au Sénégal et à l’Indonésie. En Indonésie, Bali a continué d’obtenir d’excellentes notes pour son coût de la vie imbattable et son climat agréable, malgré des inconvénients liés à sa faible qualité en matière de soins médicaux et de sa distance avec la France.



Les experts conseillent aux futurs retraités de passer du temps sur place avant de s’y installer définitivement, afin d’évaluer pleinement les conditions de vie, les soins de santé, la sécurité et l’intégration sociale.



L’apparition du Vietnam parmi les principales destinations mondiales pour la retraite est largement perçue comme un signal positif, soulignant l’attrait croissant du pays auprès de la communauté internationale, alors que le tourisme de retraite transfrontalier devrait continuer de se développer dans les années à venir. – VNA/VI