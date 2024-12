Le Vietnam au seuil du marché du carbone

Le Vietnam a défini une feuille de route pour la mise en œuvre expérimentale du marché du carbone sur le principe de « y procéder tout en l’améliorant » afin de prendre l’initiative et de rattraper les tendances mondiales.

Le marché du carbone trouve son origine dans le Protocole de Kyoto des Nations Unies sur le changement climatique (1997).

Selon celui-ci, les pays ayant un excédent de droits d’émission peuvent les vendre à d’autres pays qui émettent plus ou moins que leur objectif de réduction. Depuis lors, un nouveau type de bien a vu le jour dans le monde : les certificats de réduction et d’absorption des émissions de gaz à effet de serre.

Actuellement, le monde échange des crédits de carbone sur deux types de marchés : obligatoires et volontaires. Le marché du carbone obligatoire est celui dans lequel l’achat et la vente de carbone sont basés sur les engagements des pays signataires de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) pour atteindre des objectifs de réduction des gaz à effet de serre. Ce sont des mécanismes clés pour atteindre les objectifs de réduction des émissions dans le cadre de l’Accord de Paris, visant une réduction des émissions de 28 % d’ici 2030.

Un rapport de l’Institut mondial du marché du carbone révèle qu’il existe actuellement environ 73 mécanismes de carbone, tant sur les marchés volontaires qu’obligatoires, opérant au niveau national et local. Ces mécanismes couvrent environ 23 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES).

Le fonctionnement de ces mécanismes a permis de mobiliser environ 100 milliards de dollars en 2022. Les mécanismes du marché du carbone obligatoire dominent, représentant environ 98 % des revenus générés par ces mécanismes (les 2 % restants proviennent des mécanismes du marché volontaire).

Le développement du marché du carbone au Vietnam contribue à atteindre l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre selon les Contributions déterminées au niveau National (NDC) avec un faible coût pour les entreprises et la société, créant ainsi de nouvelles sources de financement pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre, stimulant la transition verte, le développement de technologies à faibles émissions, et renforçant la compétitivité des entreprises vietnamiennes tant sur le marché national qu’international. Il favorise le développement d’une économie à faible émission de carbone et une adaptation proactive aux changements climatiques, visant à atteindre des émissions nettes nulles d’ici 2050.

Le vice-directeur du Département de la coopération internationale relevant du ministère des Ressources Naturelles et de l’Environnement, Bui Duc Hiêu, a fait remarquer que le Vietnam est un pays en développement, dont l’économie et la production sont très ouvertes. Si le pays adopte tôt le marché du carbone, cela signifie que les entreprises devront réduire leurs émissions, ce qui entraînera une augmentation importante des coûts d’exploitation et de la transition technologique, ce qui aurait un grand impact sur l’économie. Cependant, pour atteindre les objectifs fixés, le Vietnam doit y procéder, car s’il ne le faisait pas, il risquerait de prendre du retard par rapport au reste du monde.

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a présidé une réunion pour donner son avis sur l’élaboration du projet de création et de développement du marché carbone au Vietnam, le 7 octobre 2024. Photo : VGP

Lors de la réunion pour donner son avis sur le projet de décret de création et de développement du marché du carbone au Vietnam, qui a eu lieu le 7 octobre 2024, le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a souligné que les pays ne sont pas encore parvenus à un consensus sur les mécanismes, politiques, normes techniques, la définition et la répartition des quotas de carbone à l’échelle mondiale, afin d’assurer l’équité, la clarté et la transparence. Par conséquent, le projet identifie un plan de mise en œuvre expérimentale du marché du carbone au Vietnam sur le principe de « y procéder tout en l’améliorant » afin de prendre les devants et de suivre les tendances mondiales.

Le projet prévoit qu’entre 2025 et 2028, le marché du carbone sera mis en œuvre en phase expérimentale à l’échelle nationale. La vente de crédits carbone à l’étranger ne sera pas autorisée et aucune activité de connexion ou d’échange de crédits carbone avec les marchés régionaux ou mondiaux ne sera définie.

À partir de 2029, le marché du carbone sera officiellement opérationnel à l’échelle nationale ; il inclura des types de crédits carbone certifiés pour le commerce sur le marché ; l’accès au marché des crédits carbone sera étendu aux différents acteurs du marché ; des recherches seront menées pour connecter le marché du carbone national avec les marchés régionaux et mondiaux...

Parallèlement, le projet définit cinq groupes de tâches et de solutions concernant les biens sur le marché du carbone, les acteurs impliqués dans le marché du carbone, les bourses de carbone, l’organisation de l’exploitation du marché du carbone, et la sensibilisation et le renforcement des capacités. – NDEL/VNA/VI