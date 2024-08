Le Vietnam au Salon international de l'alimentation de Hong Kong 2024

De nombreuses spécialités du Vietnam sont exposées lors du 34e Salon international de l'alimentation de Hong Kong, qui s'est ouvert le 15 août au centre de congrès et d'expositions de Hong Kong (Chine).

Il s'agit notamment du riz ST25, de produits à base de riz tels que nouilles, vermicelles séchés, papiers de riz, sauce de poisson, fruits et légumes transformés, fruits en conserve, fruits de mer surgelés et produits à base de graines de cajou, boissons à base de nids de salanganes, bonbons...

Dès le premier jour de l'ouverture du salon, les produits vietnamiens ont été très appréciés par les clients de Hong Kong et internationaux.

Le Duc Hanh, consule générale du Vietnam à Hong Kong, a déclaré que les relations économiques et commerciales entre le Vietnam et Hong Kong ont connu un développement remarquable au cours des six premiers mois de 2024, Hong Kong étant devenu le deuxième plus grand investisseur au Vietnam.

Sur le plan politique, la visite au Vietnam du chef de l'exécutif de la Région administrative spéciale de Hong Kong, Lee Ka-chiu du 31 juillet au 2 août, a créé de nombreuses conditions favorables au développement des relations commerciales et d'investissement entre les deux parties.

Vu Thi Thuy, cheffe du Bureau commercial du Vietnam à Hong Kong, a déclaré que cette année, le nombre de stands dans la zone d'exposition des entreprises vietnamiennes a augmenté par rapport aux années précédentes. Elle a émis le souhait que davantage de produits vietnamiens soient disponibles à Hong Kong et sur les marchés internationaux.

Organisée par le Conseil de développement du commerce de Hong Kong (HKTDC), le Salon international de l'alimentation de Hong Kong a lieu du 15 au 19 août. Une bonne occasion d'aider les entreprises vietnamiennes à promouvoir leurs produits alimentaires sur le marché de Hong Kong, le marché international en général.

Parallèlement, se déroulent un Salon des articles ménagers, un Salon des cosmétiques et des compléments alimentaires, un Salon du commerce alimentaire, ainsi qu'un Salon international du thé. Ces cinq événements voient la participation de 1 860 exposants venus de 30 pays et territoires. -VNA/VI