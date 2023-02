Le Vietnam au salon Biofach 2023 en Allemagne

Des produits vietnamiens exposés au salon Biofach 2023 en Allemagne. Photo: VNA

Une dizaine d’entreprises vietnamiennes sont présentes au salon mondial de l'alimentation biologique Biofach 2023 qui s’est ouvert le 14 février à Nuremberg, en Allemagne.



Les produits vietnamiens exposés à Biofach 2023 sont assez divers tels que poivre, noix de cajou, anis, cannelle, café, riz au coco, nouilles bio, piment, sauce soja, huile de coco, thé bio ... Les produits 100% naturels de la société Sok Farm à partir de noix de coco attirent une grande attention de visiteurs.



Dans le cadre de ce salon qui réunit plus de 2.500 exposants d’une centaine de pays, l'Association de l'agriculture biologique du Vietnam (VOAA - Vietnam Organic Agriculture Association,), le bureau de coordination du Programme d’édification de la Nouvelle ruralité de Hanoï, en collaboration avec le Bureau du Commerce de l'ambassade du Vietnam en Allemagne, ont organisé une rencontre, avec la participation de nombreuses entreprises et partenaires potentiels non seulement d'Allemagne mais aussi d'autres pays comme le Pérou, la Turquie, les Pays-Bas, l'Espagne...



Selon le vice-président de la VOAA, Tran Ngoc Thanh, les exportations annuelles de produits agricoles bio du Vietnam atteignent plus de 335 millions de dollars et les produits vietnamiens sont présents dans 180 pays et territoires.

En visitant les stands du Vietnam, le consul général du Vietnam à Francfort-sur-le-Main, Le Quang Long, a hautement apprécié le dynamisme des entreprises vietnamiennes et les a informées des opportunités commerciales dans le contexte du développement vigoureux des relations Vietnam-Allemagne. Il leur a suggéré d’approfondir les recherches sur les normes techniques, notamment en termes de marques, afin que leurs produits biologiques puissent mieux accéder aux marchés des pays d’Europe.