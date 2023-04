Le Vietnam au Cinéma du Réel 2023 à Paris

Des spectateurs rencontrent des réalisateurs, producteurs et éditeurs de Varan Vietnam après chaque projection. Photo: VNA

Une vingtaine de films documentaires produits par de jeunes réalisateurs vietnamiens sont projetés dans le cadre d'un programme spécial intitulé "L'aventure Varan Vietnam" du Cinéma du Réel 2023 (Festival international du film documentaire) qui se déroule à Paris du 24 mars au 2 avril.



"Nhung dua tre trong suong" (Children of the Mist - Enfants de la brume) de la réalisatrice Ha Le Diem, "Uoc mo lam cong nhan" (Pomelo) de Tran Phuong Thao, "Chuyen di cuoi cung cua chi Phung" (Le dernier voyage de Madame Phung) par Nguyen Thi Tham sont trois des 20 œuvres présentées lors de l'événement.



Ces films reflètent la vie et les émotions d'individus ou de communautés de tous horizons dans une société ouverte. Ils ont été créés dans le cadre des ateliers de formation au cinéma menés par Varan Vietnam depuis 2004.



S'exprimant lors d'une projection, l'ambassadeur du Vietnam en France, Dinh Toan Thang, a souligné la signification importante de l'événement en l'honneur du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la France et du 10e de leur partenariat stratégique.



Les Ateliers Varan, Atelier de formation au cinéma direct imaginé par Jean Rouch en 1978, ont formé de nombreux cinéastes à travers le monde. En 2004, une équipe de formateurs emmenée par André Van In a mené un premier atelier à Hanoï. Depuis, neuf ateliers ont eu lieu à Hanoï, Da Nang et Hô Chi Minh-Ville.



En 2012, certains des stagiaires créent leur propre société de production Varan Vietnam et en 2016, leurs propres ateliers de formation. De cette dynamique sont issus plusieurs films qui ont fait le tour des festivals dont le dernier d’entre eux, Children of the Mist de Ha Le Diem, Prix Clarens du documentaire humaniste Cinéma du réel 2022.