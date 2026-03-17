Le Vietnam au 28e Festival international de chant choral de Paris

L’ensemble vocal Hop ca Que huong au 28e Festival international de chant choral de Paris. Photo : VNA

La délégation du Vietnam, représentée par l’ensemble vocal Hop ca Que huong, a pris part avec succès au 28e Festival international de chant choral de Paris. Cet événement, reconnu comme l’une des rencontres chorales les plus prestigieuses à l’échelle internationale, a réuni de nombreux chœurs venus de divers horizons géographiques au sein de l’église Saint-Roch, situé au cœur de Paris.



La chorale Hop ca Que huong a magnifié la scène avec deux œuvres chorales interprétées en langue vietnamienne : « Tinh ca » (Chanson d’amour) du compositeur Pham Duy et « Nhac rung » (Mélodie de la forêt) du compositeur Hoang Viet, sur des paroles de Nguyen Thieu Hoa. Ces mélodies, profondément imprégnées de l’identité culturelle vietnamienne, ont résonné dans l’acoustique solennelle de cette église séculaire, offrant ainsi aux spectateurs internationaux une expérience musicale à la fois singulière, novatrice et chargée d'une émotion palpable.



Hop ca Que huong a déjà marqué de sa présence ce festival à quatre reprises. À chaque participation, l’ensemble s’attache à sélectionner des pièces représentatives de différentes époques de la musique chorale du Vietnam, couvrant aussi bien les chants de la période révolutionnaire que les créations plus contemporaines. Nguyen Ngan Ha, fondatrice et membre active de la chorale, a exprimé sa grande fierté de pouvoir se produire sur cette scène internationale pour promouvoir l’héritage musical vietnamien. La présence de la chorale à cette 28e édition ne constitue pas uniquement une simple activité de représentation, mais s’établit comme un véritable trait d’union culturel entre le Vietnam et la communauté mondiale. Dans cet univers mélodique multicolore, la voix vietnamienne s’est élevée comme un message de paix et de fraternité, contribuant ainsi à consolider la position de l’art choral du Vietnam sur la carte musicale mondiale.



Le Festival international de chant choral de Paris se tient annuellement vers la mi-mars sur une durée de trois à quatre jours. Fort de plus de vingt ans de développement, il est devenu le point de ralliement privilégié des chorales issues de tous les continents. L’événement ne revêt aucun caractère compétitif, préférant mettre l’accent sur l’esprit de partage culturel et artistique. Cette philosophie permet aux musiciens de se rencontrer, d’échanger leurs expériences et de partager leur passion pour le chant polyphonique. Les ensembles participants, qu'ils soient composés d'enfants, de jeunes ou d'adultes, incluent des groupes amateurs, semi-professionnels et professionnels. Cette mixité de nationalités et de styles transforme le festival en un carrefour culturel exceptionnel où le public explore des genres allant de la musique sacrée et classique à la Renaissance, au Baroque, aux musiques modernes et folkloriques.



Avant le programme officiel, Hop ca Que huong s'était également illustré par un concert au Centre culturel du Vietnam en France. La chorale poursuivra sa tournée avec d'autres représentations prévues dans la ville de Chartres. -VNA/VI