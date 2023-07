Le Vietnam attire près de 16,24 milliards de dollars d’IDE en sept mois

Le Vietnam a attiré jusqu’au 20 juillet près de 16,24 milliards de dollars d’investissements directs étrangers (IDE), en hausse de 4,5% par rapport à la même période de l’an dernier, a fait savoir l’Agence de l’investissement étranger relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce.

Les flux de capitaux étrangers au Vietnam se retrouvent sur une pente ascendante. Photo: baodautu.vn

Au total, 1.627 nouveaux projets à capitaux étrangers ont obtenu des licences d’investissement d’un capital social total de près de 7,94 milliards de dollars, soit une progression de 38,6% par rapport à la même période de l’an dernier.Entre-temps, les projets opérationnels ont relevé à 736 reprises leur investissement initial de près de 4,16 millards de dollars, en baisse de 42,5% comparé à la période correspondante de l’an dernier.Sur les flux d’IDE, le nombre d’opérations de contributions en capital et achats d’actions a régressé de 10,6%, à 1.627, pour un montant total de plus de 4,14 milliards de dollars, en hausse de 60,7% en glissement annuel.Les investisseurs étrangers ont investi le plus dans le secteur de la fabrication et de la transformation, soit 10,93 milliards de dollars ou plus de 67,3% du stock d’IDE, et un bond de 9,3%. Il a été suivi par l’immobilier avec 1,61 milliard de dollars, soit plus de 9,9% du stock d’IDE et une chute de 49,8% en glissement annuel.Parmi les 94 pays et territoires investissant au Vietnam au cours des sept premiers mois, Singapore occupe la tête, avec près de 3,64 milliards de dollars, soit plus de 22,4% du stock d’IDE et un recul de 15,5% par rapport à la même période de l’an dernier.