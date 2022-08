Le Vietnam attire plus de 1,44 million d’arrivées internationales en huit mois

En août, le Vietnam a accueilli 486.400 arrivés internationales, soit une hausse de 38% sur un mois et de 52,3 fois par rapport à la même période de l’an dernier grâce à la réouverture des activités touristiques et des lignes aériennes internationales, selon l’Office général des statistiques.

Les touristes visitent le parc d'attractions VinWonders à Nha Trang. Photo: tuoitre.vn

Entre janvier et août, le nombre d’arrivées internationales au Vietnam a atteint plus de 1,44 million, soit 13,7 fois plus que le niveau enregistré à la même période de l’an dernier, mais ayant connu une chute de 88,2% par rapport à la période pré-pandémique en 2019.

Parmi 1,44 million de touristes, les arrivées par voie aérienne représentaient 88,2%, celles par voies routière et maritime, 11,8% et 0,03% respectivement.

Les recettes des services d’hébergement et de restauration ont augmenté de 48,1% avec un chiffre d’affaires estimé à 337.800 milliards de dongs (14,4 milliards de dollars).

Parmi les touristes internationaux, les visiteurs asiatiques étaient les plus nombreux avec près de 997.000 arrivées, représentant 69,18%. Les arrivées en provenance de la République de Corée ont multiplié par 17,61 reprises sur un an.