Le Vietnam attend de futurs projets technologiques

Les investissements étrangers au Vietnam suivent toujours une tendance positive, mais le Vietnam a besoin de davantage de projets dans les domaines de la haute technologie et des technologies futures.

Entre janvier et mars, le pays a attiré plus de 6,17 milliards de dollars d'investissements directs étrangers (IDE), en hausse de 13,4% par rapport à la même période de l'an dernier, a fait savoir l'Agence de l'investissement étranger relevant du ministère du Plan et de l'Investissement.

Dô Nhât Hoang, directeur de l'Agence de l'investissement étranger, a souligné qu'au premier trimestre de l'année, de nombreux grands projets dans les domaines énergétiques, notamment la production de batteries, de cellules photovoltaïques, de barres de silicium et de projets de fabrication de composants, de produits électroniques et les produits à haute valeur ajoutée avaient bénéficié de nouveaux investissements et d'une augmentation du capital.

On peut citer les projets ayant obtenu des certificats d'enregistrement d'investissement au cours du premier trimestre de 2024, par exemple, le projet de 120 millions de dollars de Boviet Hai Duong, spécialisé dans la production de panneaux solaires photovoltaïques ; le projet de 454 millions de dollars de Trina Solar Cell à Thai Nguyen ; ou encore le projet de 275 millions de dollars de Gokin Solar Hai Ha Vietnam à Quang Ninh...

Cependant, ce que l'opinion publique attend avec impatience, c'est que des projets dans les domaines de la haute technologie et des technologies du futur débarquent au Vietnam, après que de nombreux "géants" technologiques étrangers n'ont pas hésité à exprimer leur intérêt pour le marché vietnamien l'année dernière.

Afin d'attirer des IDE de meilleure qualité et plus efficaces, le professeur et docteur Nguyên Mai, président de l'Association des entreprises d'IDE, a souligné la nécessité d'améliorer les institutions et les lois ; de renforcer le potentiel endogène, de moderniser les infrastructures socio-économiques et de poursuivre la réforme de l'administration nationale ; d'avoir bientôt des solutions liées à l’approvisionnement en électricité et des politiques pour la mise en œuvre d’un impôt minimum mondial.

Selon le vice-ministre du Plan et de l'Investissement, Trân Duy Dông, la fabrication électronique, les puces semi-conductrices et la fabrication intelligente sont les domaines prioritaires du Vietnam pour attirer les investissements.

Outre de nombreux mécanismes et politiques visant à soutenir les industries de haute technologie, l'Assemblée nationale a également adopté une résolution chargeant le gouvernement d'élaborer un décret sur le Fonds de soutien aux investissements, dans lequel un soutien approprié est attendu pour les domaines de la haute technologie, de l'électronique et semi-conducteurs, a dit le vice-ministre Trân Duy Dông.

Lorsque ces politiques seront publiées et les infrastructures, l'énergie, les ressources humaines... sont prêts, on s'attend à ce que des projets dans le domaine des technologies du futur atterrissent au Vietnam, a-t-il précisé. -VNA/VI