Le Vietnam atteint 10 milliards de dollars d’exportations des produits aquatiques en 2024

En 2024, malgré de nombreuses difficultés liées au marché, à la logistique et aux matières premières, les exportations de produits aquatiques du Vietnam ont atteint 10 milliards de dollars. Cette information a été annoncée par l’Association des producteurs et exportateurs des produits aquatiques du Vietnam (VASEP) le 23 décembre à Ho Chi Minh-Ville.



Les deux produits phares, la crevette et le pangasius, représentent 60 % de la valeur totale des exportations. Les exportations de crevettes ont atteint 4 milliards de dollars, soit une augmentation de 16,7 % par rapport à 2023, tandis que celles de pangasius ont rapporté 2 milliards de dollars, soit une hausse de 8,9 %. D'autres produits affichent également des performances remarquables : les exportations de thon ont atteint 1 milliard de dollars (+18 %), celles de calmars et de poulpes 662 millions de dollars, et les crabes et crustacés divers 335 millions de dollars (+62 %). Actuellement, le Vietnam est le troisième plus grand exportateur de produits aquatiques au monde, derrière la Chine et la Norvège.

Défis et opportunités pour 2025



Selon le vice-ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Phung Duc Tiên, le secteur des produits aquatiques devra relever de nombreux défis en 2025. Parmi ceux-ci figurent la levée de la carte jaune de l’IUU, l’adaptation au changement climatique et la surmonter des barrières imposées par les marchés internationaux. Par ailleurs, les coûts de transport et des matières premières restent élevés en raison des conflits géopolitiques et des perturbations du commerce mondial.



Cependant, le secteur bénéficie de signaux encourageants : une amélioration des ressources en matières premières, une expansion des marchés d'exportation et une capacité croissante de transformation en profondeur avec des produits de haute qualité. Ces atouts permettent d'espérer que les exportations dépasseront à nouveau le seuil de 10 milliards de dollars en 2025, avec un objectif de 11 milliards de dollars.

Une orientation vers un développement durable



Le secteur des produits aquatiques met l'accent sur des solutions durables, notamment la conformité aux normes de sécurité alimentaire, l'application de technologies modernes et le développement d'une économie circulaire visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à protéger l'environnement. Les entreprises sont également encouragées à renforcer leur coopération afin d'améliorer la qualité, d'assurer la traçabilité et d'augmenter la part des produits à forte valeur ajoutée.



En plus des marchés traditionnels comme les États-Unis, l’UE, la Chine et le Japon, les entreprises vietnamiennes intensifient leurs efforts pour pénétrer de nouveaux marchés prometteurs comme le Moyen-Orient, l’Afrique et le marché Halal, afin de diversifier leur clientèle.

Grâce à leur détermination et à leur capacité d'adaptation, le secteur des produits aquatiques du Vietnam continue de consolider sa position sur la carte mondiale des exportations, posant ainsi les bases d'une croissance durable dans les années à venir. - VNA/VI