Le président Nguyên Xuân Phuc a affirmé lors de sa visite au siège du secrétariat de l’ASEAN à Jakarta, vendredi 23 décembre, que le Vietnam attache une importance particulière aux relations avec l’ASEAN dans sa politique étrangère.

Le président vietnamien Nguyên Xuân Phuc pose avec le secrétaire général de l’ASEAN Dato Lim Jock Hoi et les ambassadeurs, chargés d’affaires des délégations des pays de l'ASEAN à Jakarta. Photo : VNA

Le Vietnam s’efforce toujours d’apporter des contributions actives pour construire une ASEAN unie et forte, maintenir le rôle central de l’ASEAN dans la structure de sécurité régionale, s’orientant vers l’objectif de la Communauté de l’ASEAN 2025, a-t-il affirmé.



Ces dernières années, malgré les bouleversements compliqués et imprévisibles de la situation internationale et régionale, une ASEAN unie s’est tenue ferme, est parvenue à pas de géant à sa maturité, est devenue de plus en plus forte, a gagné en prestige, et a affirmé son rôle central et son image sur la scène internationale. Cela est le fruit de la coopération et des efforts de chaque membre de la Communauté de l’ASEAN, s’est-il félicité.



Au seuil de la nouvelle année 2023 où l’Indonésie assumera la présidence de l’ASEAN 2023 sur le thème "L’ASEAN compte : l’épicentre de la croissance", le chef de l’Etat vietnamien a souhaité du succès à l’Indonésie durant l’Année de la présidence de l’ASEAN 2023, et a exprimé sa joie et sa fierté devant les réalisations et la poursuite à pas ferme de l’édification de la Communauté de l’ASEAN d’autonomie, de résilience et de développement prospère.



Exprimant son honneur d’accueillir le président Nguyên Xuân Phuc pour une deuxième visite au siège de l’ASEAN après celle en 2013 du président Truong Tân Sang, le secrétaire général Dato Lim Jock Hoi a déclaré que ces visites traduisent clairement le fort engagement du Vietnam envers l’ASEAN. Il a qualifié l’adhésion du Vietnam à l’ASEAN en 1995 d’un jalon historique qui a poussé et incité l’ASEAN à admettre d’autres pays d’Asie du Sud-Est.



Au cours des 27 dernières années, le Vietnam a apporté d’importantes contributions à l’unité et à la centralité de l’ASEAN, comme en témoignent des contributions exceptionnelles telles que la Déclaration de Hanoi et le Plan d’action de Hanoi de 1998. Plus récemment, le Vietnam a assumé avec succès le rôle de président de l’ASEAN 2020 sur le thème "Cohésif et réactif "

Durant la présidence vietnamienne de l’ASEAN en 2020, le monde et la région ont été confrontés à une crise sans précédent causée par la pandémie de Covid-19. Le Vietnam a conduit l’ASEAN non seulement dans la réponse à la crise sanitaire, mais aussi dans la promotion d’initiatives collectives régionales et interpiliers pour répondre à la pandémie - l’un des facteurs clés pour aider l’ASEAN à réussir sur la voie de la reprise post-pandémie, a-t-il souligné.



Le secrétaire général de l’ASEAN a affirmé que ces dernières années, le Vietnam a également joué un rôle important dans le renforcement et l’approfondissement de la coopération et de l’engagement de l’ASEAN envers ses partenaires. Avec d’autres États membres de l’ASEAN, le Vietnam a apporté de précieuses contributions au développement de la Vision de la Communauté de l’ASEAN après 2025, ainsi qu’à la décision de principe sur l’admission du Timor Leste au bloc régional.



En tant que pays coordinateur, le Vietnam a contribué à renforcer davantage les relations de dialogue ASEAN-République de Corée. En outre, en tant que président du groupe de travail de l’Initiative pour l’intégration de l’ASEAN (IAI) en 2021, le Vietnam a joué un rôle de premier plan en tant que puissant moteur de l’Initiative visant à réduire l’écart de développement entre les États membres de l’ASEAN, a-t-il encore indiqué.



Le président Nguyên Xuân Phuc a fait savoir qu’il garde de bons souvenirs de sa première rencontre avec le secrétaire général Dato Lim Jock Hoi à Singapour en 2018, et a exprimé son espoir que le secrétaire général de l’ASEAN Dato Lim Jock Hoi se rendra au Vietnam et continuera à contribuer à l’amitié entre le Vietnam et le Brunei, au développement commun de l’ASEAN quel que soit son poste.



Le chef de l’Etat vietnamien a noté les contributions que Dato Lim Jock Hoi avait apportées en tant que secrétaire général du ministère brunéien des Affaires étrangères et du Commerce à la formation de grands accords commerciaux tels que l’Accord de partenariat transpacifique (TPP), et plus tard l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), ou l’Accord de libre-échange ASEAN-Australie-Nouvelle-Zélande (AANZFTA).