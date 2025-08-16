Le Vietnam attache une grande importance au renforcement de la coopération avec la Finlande

Le président de la République, Luong Cuong, a reçu le 15 août à Hanoï l'ambassadeur de Finlande, Keijo Norvanto, venu prendre congé au terme de son mandat au Vietnam.

Le chef de l'État a félicité le diplomate pour le succès de sa mission, marquée par des contributions significatives au renforcement de l'amitié traditionnelle et de la coopération multiforme entre le Vietnam et la Finlande.

Il a souligné que le Vietnam attache une grande importance au renforcement et à l'approfondissement de la coopération avec la Finlande dans divers domaines, tout en exprimant sa profonde gratitude pour le soutien multiforme que la Finlande a accordé au Vietnam depuis des décennies, contribuant de manière significative au processus de construction et de développement du pays.

L'ambassadeur Keijo Norvanto a rappelé plus d'un demi-siècle de coopération bilatérale, précisant que son mandat avait coïncidé avec une période de transformation rapide dans le développement économique de chaque pays ainsi que du monde, notamment dans les domaines du numérique et de la transition verte. Il s'est réjoui d'avoir pu promouvoir la coopération en matière d'éducation, de formation, de recherche et d'innovation, et a exprimé le souhait de renforcer davantage ces échanges.

Le diplomate a affirmé la disponibilité de la Finlande à accompagner le Vietnam dans la mise en œuvre de ses orientations de réforme, y compris dans l'amélioration du cadre législatif et la réforme judiciaire. En tant que membre actif de l'UE, il a réitéré le soutien de son pays au partenariat Vietnam-UE, notamment à travers la mise en œuvre efficace de l'Accord de libre-échange Vietnam-UE, et a salué la coopération continue entre entreprises finlandaises et vietnamiennes.

Partageant ces points de vue, le président Luong Cuong a salué la priorité accordée par la Finlande à plusieurs projets vietnamiens dans les domaines de la santé, de l'électricité, de l'approvisionnement en eau, du traitement des déchets et de la prévention des incendies. Il a également souligné les mémorandums d'entente signés dans les secteurs de l'éducation, du travail, des ressources naturelles, de l'environnement et de l'agriculture.Les deux parties ont convenu de poursuivre leur soutien mutuel dans les forums régionaux et internationaux, en faveur du multilatéralisme et du règlement pacifique des différends conformément au droit international.

Enfin, le président a exprimé l'espoir que, dans ses nouvelles fonctions, l'ambassadeur Keijo Norvanto continuerait de jouer pleinement son rôle de passerelle pour approfondir des relations bilatérales substantielles et mutuellement bénéfiques, et resterait un ami fidèle du Vietnam.-VNA/VI