Le Vietnam attache une grande importance à son amitié traditionnelle avec la Grèce

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung (droite) et son homologue grec George Gerapetritis. Photo : VNA

Le Vietnam attache une grande importance à ses relations d'amitié traditionnelle avec la Grèce et souhaite approfondir une coopération bilatérale plus substantielle et plus efficace, a affirmé le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, lors de son entretien, le 17 juillet à Hanoï, avec son homologue grec George Gerapetritis, en visite officielle au Vietnam. Le Vietnam attache une grande importance à ses relations d'amitié traditionnelle avec la Grèce et souhaite approfondir une coopération bilatérale plus substantielle et plus efficace, a affirmé le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, lors de son entretien, le 17 juillet à Hanoï, avec son homologue grec George Gerapetritis, en visite officielle au Vietnam.

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Le chef de la diplomatie vietnamienne a souligné que cette amitié repose sur des liens historiques étroits entre les deux peuples, dont Kostas Sarantidis (Nguyen Van Lap), héros des Forces armées populaires du Vietnam, demeure un symbole emblématique de solidarité et d'amitié.

Lors de l'entretien. Photo : VNA

Afin de porter les relations bilatérales à un niveau supérieur, Le Hoai Trung a proposé de multiplier les échanges de délégations à tous les échelons, en particulier au plus haut niveau, et de renforcer la coordination ainsi que le soutien mutuel au sein des organisations internationales et des forums multilatéraux, notamment alors que la Grèce siège comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies pour le mandat 2025-2026.

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Le ministre a également appelé les deux parties à exploiter pleinement les mécanismes de coopération existants, à renforcer les liens entre les entreprises et à élargir leur coopération dans des domaines à fort potentiel tels que le transport maritime, la logistique, les énergies renouvelables, la culture, le tourisme, les sciences, les technologies et l'innovation. Il a souligné la nécessité d'achever rapidement la signature des accords en négociation afin de créer un cadre juridique favorable au développement des échanges, notamment dans les secteurs du transport maritime, du travail et de la prévention de la double imposition.

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Le Hoai Trung a remercié la Grèce pour son appréciation positive des efforts déployés par le Vietnam afin d'obtenir la levée du « carton jaune » imposé par la Commission européenne (CE) sur les produits de la pêche vietnamiens. Il a souhaité qu'Athènes poursuive son soutien auprès de la CE en faveur d'une levée rapide de cette mesure et encourage les États membres de l'Union européenne qui ne l'ont pas encore fait à ratifier l'Accord de protection des investissements Vietnam-UE (EVIPA).

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Le ministre vietnamien s'est également déclaré prêt à soutenir l'organisation prochaine d'une mission d'entreprises grecques au Vietnam afin d'explorer les opportunités du marché et de promouvoir les investissements.

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Remerciant le Vietnam pour son accueil chaleureux, le ministre grec des Affaires étrangères, George Gerapetritis, a salué les remarquables performances socio-économiques du Vietnam ainsi que le rôle croissant qu'il joue sur la scène internationale.

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Il a affirmé que la Grèce était prête à servir de passerelle entre le Vietnam et l'Europe et souhaitait renforcer davantage la coopération bilatérale dans le cadre de sa politique de coopération avec la région Asie-Pacifique.

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Le chef de la diplomatie grecque a convenu que les deux ministères des Affaires étrangères devaient continuer à jouer un rôle central dans la coordination et la mise en œuvre des domaines de coopération, tout en maintenant des mécanismes réguliers de consultation.

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Il a remercié le Vietnam d'avoir ouvert son marché aux kiwis grecs et a proposé de poursuivre les discussions en vue de faciliter l'accès d'autres produits emblématiques grecs au marché vietnamien.

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George Gerapetritis a également exprimé son souhait de renforcer les liens entre les collectivités locales des deux pays, de signer de nouveaux accords de coopération, d'étudier l'ouverture d'une liaison aérienne directe Vietnam-Grèce et d'intensifier la coopération dans des secteurs d'excellence tels que le transport maritime, les ports, les sciences et les technologies, ainsi que d'examiner la possibilité de créer des coentreprises dans la construction navale. Il s'est en outre engagé à continuer de créer des conditions favorables à la communauté vietnamienne vivant en Grèce afin qu'elle puisse jouer pleinement son rôle de trait d'union entre les deux pays.

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Les deux ministres ont également procédé à un échange de vues approfondi sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Ils sont convenus de renforcer leur coopération au sein des Nations unies, dans le cadre ASEAN-UE et d'autres mécanismes multilatéraux, tout en réaffirmant leur attachement au multilatéralisme et au respect du droit international.

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Ils ont enfin souligné l'importance de préserver la paix, la stabilité, la sûreté, la sécurité ainsi que la liberté de navigation et de survol, et de régler les différends par des moyens pacifiques, conformément au droit international, en particulier à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS 1982).-VNA/VI