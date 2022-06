Le Vietnam attache une grande importance à la promotion des relations avec le Mozambique

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu le 21 juin une entrevue avec la présidente de l'Assemblée de la République du Mozambique, Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias, en visite officielle au Vietnam.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et la présidente de l'Assemblée de la République du Mozambique, Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias. Photo : VNA



Le Premier ministre a affirmé que le Vietnam attachait toujours de l'importance à la promotion des relations de coopération et d’amitié traditionnelles avec le Mozambique, le considérant comme l'un des principaux partenaires du Vietnam en Afrique. Il a hautement apprécié l'évolution positive des relations bilatérales au cours des dernières années, en particulier dans la politique, la diplomatie, les télécommunications, l’agriculture, le commerce et l’éducation.

Les deux pays entretiennent les échanges réguliers de délégations à tous les niveaux et dans les canaux du Parti et de l'Etat ; s'entraident activement lors des forums multilatéraux. La coopération économique se développe de manière dynamique, le point le plus brillant étant la coentreprise de télécommunications Movitel du groupe Viettel.

Pham Minh Chinh a demandé au Mozambique de soutenir la position du Vietnam et de l'ASEAN sur le règlement pacifique des différends, la garantie de la liberté et de la sécurité de la navigation et du survol en Mer Orientale. Il a demandé aux deux parties de s’efforcer d’augmenter encore le commerce bilatéral en facilitant l'accès au marché et en reliant les entreprises des deux parties ; de se soutenir mutuellement dans la diversification des chaînes d'approvisionnement et l'expansion des marchés en Afrique et en Asie ; de promouvoir la mise en œuvre de la prochaine phase du projet de coopération agricole ; de renforcer la coopération dans l’éducation et la santé. Le Vietnam est prêt à augmenter le nombre de bourses en faveur des étudiants mozambicains et à envoyer plus de professionnels de la santé au pays ; à élargir la coopération dans l'énergie, l'industrie manufacturière, la culture, le tourisme.

Le Premier ministre vietnamien a souhaité que l'Assemblée du Mozambique aurait de nombreuses politiques pour créer des conditions favorables aux investisseurs étrangers, dont ceux du Vietnam.

La présidente de l'Assemblée du Mozambique, Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias, a affirmé que le Mozambique considérait le Vietnam comme l'un des partenaires les plus importants d'Asie ; apprécié hautement les activités de coopération, de soutien et d'investissement du Vietnam avec le Mozambique dans l'agriculture et les télécommunications avec la coentreprise en opération très réussie, Movitel. Elle s’est engagée à promouvoir le rôle de l’organe législatif dans le soutien et la création des conditions pour la promotion de la coopération entre les deux gouvernements.

Elle a estimé le rôle du Vietnam dans la région et dans le monde, en particulier au sein de l'ASEAN et des Nations Unies, partageant et soutenant la position du Vietnam et de l'ASEAN sur la Mer Orientale.