Le Vietnam attache une grande importance à la coopération multiforme avec la France

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré le 10 juin (heure locale) la présidente de l'Assemblée nationale française Yaël Braun-Pivet, soulignant l'importance que le Vietnam accordait à la coopération multiforme avec la France, premier et unique partenaire stratégique global du Vietnam au sein de l'UE et le souhait de la renforcer.

Il a affirmé que cette visite en France, suite à celle du président Emmanuel Macron au Vietnam fin mai, démontrait la détermination du pays à approfondir, optimiser et pérenniser les relations entre les deux pays.

Yaël Braun-Pivet a hautement apprécié le programme riche en activités du Premier ministre en France qui avait concrétisé ainsi les orientations majeures du Partenariat stratégique global entre les deux pays.

Elle a affirmé que la coopération et les échanges de délégations entre les deux Assemblées nationales constituaient l'un des piliers importants du Partenariat stratégique global Vietnam-France. Elle a déclaré que de plus en plus de Français venaient au Vietnam pour y vivre, investir, faire des affaires et travailler et que nombre d'entre eux y avaient connu une grande réussite. Ce sont les communautés d'outre-mer présentes dans chaque pays qui ont renforcé les liens entre les deux peuples.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre la présidente de l'Assemblée nationale française Yaël Braun-Pivet à Paris. Photo : VNA

Lors de leur rencontre, les deux dirigeants ont passé en revue les importants résultats obtenus dans le cadre de cette bonne coopération, notamment les échanges de délégations et les contacts entre les deux Assemblées nationales, et ont estimé qu'il s'agissait d'une démonstration éclatante de l'étroite coopération entre les organes législatifs des deux pays.

Pham Minh Chinh et Yaël Braun-Pivet ont convenu de poursuivre les échanges de délégations de haut niveau et de renforcer les échanges entre les commissions spécialisées, le Groupe des parlementaires d'amitié, le Groupe des femmes députées et le Groupe des jeunes députés des deux pays afin d'échanger des expériences et d'améliorer l'efficacité des activités législatives ainsi que de renforcer le contrôle effectif des accords de coopération signés entre les deux gouvernements. Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé à la partie française de ratifier prochainement l'accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA).

Au niveau multilatéral, les deux parties ont convenu de renforcer la coordination et le soutien mutuel au sein des forums interparlementaires régionaux et internationaux tels que l'Union interparlementaire (UIP), le Parlement francophone, etc., afin de promouvoir ensemble la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable (ODD).

Afin d’approfondir le Partenariat stratégique global Vietnam-France et de promouvoir les atouts des deux pays dans les années à venir, le Premier ministre vietnamien a proposé que l'Assemblée nationale française soutienne le gouvernement dans la mise en œuvre des dispositions spécifiques de ce partenariat, avec des projets emblématiques dans des domaines tels que la construction d'infrastructures de transport, les nouvelles énergies, l'éducation et la formation, la culture et les arts ainsi que la conservation des musées.

À cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a transmis l'invitation à se rendre au Vietnam du président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, à la présidente de l'Assemblée nationale française, Yael Braun-Pivet. L’invitation a été acceptée. - VNA/VI