Le Vietnam attache toujours une grande importance au partenariat stratégique global avec l’Australie

Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre à Hanoï la gouverneure générale d’Australie, Sam Mostyn. Photo : VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu un entretien le 10 septembre à Hanoï avec la gouverneure générale d’Australie, Sam Mostyn, en visite d’État au Vietnam, affirmant que le Vietnam attachait toujours une grande importance à l’amitié et au partenariat stratégique global avec l’Australie.

Il a exprimé la reconnaissance du Vietnam pour l’aide précieuse de l’Australie, notamment dans la formation des cadres, l’octroi d’aide publique au développement dans de nombreux domaines, le soutien en vaccins contre le COVID-19 et la fourniture d’avions pour transporter l’hôpital de campagne vietnamien vers la mission onusienne au Soudan du Sud.

Pour sa part, la gouverneure générale Sam Mostyn a réaffirmé la volonté de l’Australie d’être un partenaire fiable et sincère du Vietnam.

Les deux parties ont convenu de renforcer davantage la coopération politique par l’intensification des échanges et des contacts de haut niveau, à tous les échelons et sur tous les canaux – Parti, État, Assemblée nationale et échanges entre les peuples – ainsi que de mettre en œuvre efficacement le Programme d’action 2024-2027 sur le partenariat stratégique global et de maintenir les mécanismes bilatéraux existants.

Les dirigeants se sont accordés pour approfondir le pilier de coopération défense-sécurité, de plus en plus fiable et stratégique, pour intensifier la coopération économique, commerciale et en matière d’investissement, de développement, d’éducation-formation, de science et technologie, ainsi que dans les domaines culturel et des échanges entre les peuples.

Pham Minh Chinh a proposé de promouvoir les mesures visant à porter le commerce bilatéral à 20 milliards de dollars et à doubler les investissements croisés dans les deux à trois prochaines années ; d’élargir la coopération et les investissements dans des secteurs potentiels tels que les minerais, les minéraux critiques, les terres rares et les énergies renouvelables.

Il a également demandé le soutien de l’Australie dans la construction de la Base nationale de données démographiques et du Centre national de données du Vietnam ; dans la formation et le renforcement des capacités des fonctionnaires ; ainsi que dans l’expansion des établissements universitaires australiens comme RMIT au Vietnam. Il a souhaité que l’Australie continue de faciliter la vie de la communauté vietnamienne de plus de 300 000 personnes installées dans ce pays.

Le gouverneur général d'Australie, Sam Mostyn, voit les images de coopération entre les deux pays produites par l'Agence vietnamienne d'information. Photo : VNA

Sam Mostyn a indiqué vouloir multiplier les opportunités d’investissement en faveur du Vietnam via les bureaux de promotion des investissements déjà implantés à Hanoï et Hô Chi Minh-Ville. Elle a également convenu de renforcer la coopération en cybersécurité et d’appuyer le Vietnam dans son rôle de pays hôte de la cérémonie d’ouverture du Traité des Nations unies sur la lutte contre la cybercriminalité, prévue en octobre 2025.

Elle a exprimé le souhait d’approfondir encore la coopération de défense entre les deux pays. Elle a souligné que le Vietnam était l’un des partenaires les plus importants de l’Australie dans le maintien de la paix et de la stabilité régionales.

La dirigeante a réaffirmé sa volonté de poursuivre la coopération pour valoriser le rôle central de l’ASEAN, mettre en œuvre la Vision de l’ASEAN sur l’Indo-Pacifique, soutenir le Vietnam dans l’organisation du Forum sur l’avenir de l’ASEAN et promouvoir la coopération face aux défis transfrontaliers, dans la sous-région du Mékong, ainsi que dans la lutte contre le changement climatique dans le delta du Mékong. -VNA