Le Vietnam attache de l’importance au partenariat intégral avec les États-Unis

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré lundi 5 décembre à Hanoi que le Vietnam attache toujours une grande importance au partenariat intégral avec les États-Unis et salue le soutien des États-Unis à l’indépendance et à la prospérité du Vietnam.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (à droite) recevant l’ancien ambassadeur américain au Vietnam Michael Michalak, vice-président principal et directeur général régional de l’USABC, Michael Michalak et la délégation de l'USABC Photo: VNA

Le chef du gouvernement a fait cette déclaration en recevant le l’ancien ambassadeur américain au Vietnam Michael Michalak, vice-président principal et directeur général régional du Conseil d’affaires États-Unis - ASEAN (USABC), Michael Michalak.

Ces derniers temps, les relations entre le Vietnam et les États-Unis continuent de se développer rapidement dans de nombreux domaines. La coopération économique et commerciale est un point lumineux dans les relations entre les deux pays, s’est-il félicité.

Les États-Unis sont actuellement un partenaire économique de premier rang du Vietnam. Le commerce bilatéral au cours des 11 mois de 2022 a atteint plus de 105 milliards de dollars, en hausse de 18% par rapport à la même période de 2021.

S’adressant à la délégation de l’USABC composée de la présidente et directrice générale d’I.M. Systems Group Imelda Martin-Hum et des représentants de Boeing, Lockheed Martin, Bell et Raytheon, le Premier ministre a affirmé que le Vietnam met en œuvre de manière cohérente la politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de multilatéralisation et de diversification des relations extérieures; être un bon ami, un partenaire fiable, un membre actif et responsable de la communauté internationale.

Le Vietnam s’efforce de construire un environnement des affaires équitable, transparent et stable, de réduire les coûts des intrants pour les entreprises et les investisseurs dans un esprit de "bénéfices harmonisés et de risques partagés" et de coopération gagnant-gagnant, a-t-il fait savoir.

Le chef du gouvernement a proposé que l’USABC et les groupes américains continuent de coopérer et de soutenir le Vietnam dans la mise en œuvre de trois percées stratégiques sur le perfectionnement des institutions, la modernisation des infrastructures et le développement des ressources humaines.

Il a exhorté l’USABC et les groupes américains à poursuivre leur soutien au Vietnam dans les domaines de l’éducation et de la formation, et de la gouvernance, à investir plus dans les domaines de la haute technologie, de la transformation numérique, de la transformation verte, de l’adaptation au changement climatique, de l’industrie aéronautique, de la cybersécurité.

L’USABC et les groupes américains sont également appelés à continuer à avoir des soutiens pratiques, sains et efficaces au développement des relations Vietnam - États-Unis, et à travailler conjointement avec la communauté internationale pour traiter efficacement les problèmes mondiaux et nationaux émergents tels que l’épidémie de Covid-19 et la rupture des chaînes d’approvisionnement.

En ce qui concerne la proposition des groupes américains de renforcer et de promouvoir la coopération dans les domaines du commerce, de l’industrie, de la défense et de la sécurité, le Premier ministre a déclaré que ces groupes ont eu des activités de coopération avec le Vietnam.

Le Vietnam sont disposés à renforcer la coopération dans divers domaines dans l’intérêt des deux peuples, contribuant à la paix, à la coopération, à la stabilité, au développement et à la prospérité dans la région et le monde, a-t-il indiqué, proposant à la partie américain d’engager des discussions avec les organes et partenaires vietnamiens pour promouvoir des activités de coopération spécifiques.