Le Vietnam attache de l’importance au développement des liens avec le Mozambique

Le Mozambique fait partie des pays africains avec lesquels le Vietnam accorde la priorité à la promotion des relations, a affirmé lundi 6 juin le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyên Phu Trong.

Le chef du PCV a fait cette affirmation lors de ses entretiens en ligne avec le président du Front de libération du Mozambique (FRELIMO) et président de la République du Mozambique Filipe Jacinto Nyusi.

Il a déclaré que le Vietnam poursuit constamment sa politique extérieure de diversification et de multilatéralisation des relations extérieures, et attache de l’importance à la coopération et à l’amitié traditionnelle avec les nations africaines.

Il a salué le rôle, la position et les contributions du Mozambique au développement en Afrique, affirmant que le Vietnam se félicite de la candidature du pays à un poste de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies pour 2023-2024.

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a également proposé des mesures pour renforcer la coopération entre les deux Partis et les pays dans les temps à venir.

Filipe Jacinto Nyusi a pour sa part remercié le Parti, l’État et le peuple vietnamiens pour leur solidarité, leur amitié et leur soutien aux pays africains en général et au Mozambique en particulier lors de leurs luttes passées pour la libération nationale ainsi que pour la cause actuelle de construction nationale et de développement.

Il a félicité le Vietnam pour ses réalisations dans le développement national et l’amélioration de son rôle, de sa position et de son prestige sur la scène internationale, et a exprimé son admiration au Parti et à l’État vietnamiens pour leurs politiques et leur direction judicieuses face aux difficultés causées par la pandémie de Covid-19, assurer le bien-être social, la relance économique et l’intégration internationale.

Le Vietnam est une priorité dans la politique étrangère du Mozambique, a déclaré le dirigeant, exprimant son espoir d’une coopération et d’une amitié renforcée entre les deux pays et les deux Partis.

Les deux dirigeants ont partagé le point de vue selon lequel le Vietnam et le Mozambique devraient optimiser leurs forces pour se soutenir mutuellement, resserrer et approfondir les relations bilatérales.

Ils ont également convenu de renforcer la coopération entre les deux Partis, d’intensifier les rencontres et les échanges par les canaux du Parti, du gouvernement et de l’Assemblée nationale, ainsi que les échanges populaires.

Les deux parties devraient utiliser leur potentiel et leurs forces pour renforcer la collaboration dans les domaines de la politique et de la diplomatie, de l’éducation, de la formation et du tourisme, de la culture et des échanges populaires, tout en intensifiant leur coordination dans les forums multilatéraux régionaux et internationaux, dans l’intérêt de leur peuple, et pour la paix, la stabilité et la prospérité.

A cette occasion, le secrétaire général Nguyên Phu Trong a exprimé son souhait que le 12e congrès du FRELIMO, prévu en septembre, soit un succès, et a invité Filipe Jacinto Nyusi à effectuer une visite au Vietnam au moment qui lui conviendra.

Le président du FRELIMO et président de la République du Mozambique a gracieusement accepté l’invitation et a invité le secrétaire général Nguyên Phu Trong à se rendre dans son pays.