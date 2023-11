Le Vietnam attache de l’importance à son partenariat stratégique intégral avec la Russie

Le Premier ministre Pham Minh Chinh qui a reçu mardi 31 octobre à Hanoi le ministre russe de l’Intérieur Vladimir Alexandrovich Kolokoltsev, a déclaré que le Vietnam attache toujours de l’importance à son partenariat stratégique intégral avec la Russie, soulignant les relations de camaraderie et de fraternité qui unissent les deux pays.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (à droite) serre la main du ministre russe de l’Intérieur Vladimir Alexandrovich Kolokoltsev, à Hanoi, le 31 octobre. Photo: VNA

Le chef du gouvernement a affirmé que le peuple vietnamien gardera toujours dans sa mémoire le soutien et l’aide sans réserve que le peuple frère russe avait accordés au Vietnam dans sa lutte pour la libération nationale et la réunification nationale d’hier et dans l’oeuvre d’édification et de développement nationaux d’aujourd’hui.

Il a demandé à cette occasion au ministre russe de transmettre les meilleurs voeux du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyên Phu Trong au président russe Vladimir Putin, au Premier ministre russe Mikhail Mishustin et à d’autres hauts dirigeants russe.

Informant son hôte de la politique étrangère et la politiques de défense des "quatre non" du Vietnam, il a indiqué que le Vietnam considère la Russie comme l’un de ses partenaires les plus privilégiés et souhaite poursuivre sa coopération pratique et efficace avec la Russie dans tous les domaines, pour les intérêts communs des deux peuples, pour la paix, la stabilité et le développement dans la région et le monde.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et le ministre Vladimir Alexandrovich Kolokoltsev ont constaté avec joie les relations bilatérales au beau fixe, notamment les liens politico-diplomatiques renforcés, la coopération économique et commerciale, pétrolière et énergétique, la reprise de la ligne aérienne directe Hanoi-Irkutsk et la perspective de la réouverture des liaisons aériennes directes entre Hanoi et Moscou, ainsi que la facilitation de la vie de la communauté vietnamienne en Russie.

Le ministre russe a affirmé que le Vietnam est toujours une priorité dans la politique étrangère de son pays et a souhaité continuer à approfondir, à rendre plus substantiel et plus efficace le partenariat stratégique intégral Russie-Vietnam, notamment dans les domaines de la politique, de l’économie, du commerce, des échanges entre les peuples, du tourisme, de l’échange d’expériences, de la formation des ressources humaines.

Il a informé des relations entre le ministère russe de l’Intérieur ainsi que des bons résultats de son entretien avec le ministre vietnamien de la Sécurité publique Tô Lâm, au cours duquel les deux parties ont convenu de multiplier leurs visites bilatérales, de promouvoir leur coopération en matière de prévention et de lutte contre la criminalité, d’étudier l’établissement d’un mécanisme de coordination dans la protection des citoyens des deux pays, et de se soutenir mutuellement dans les forums multilatéraux.

Appréciant les résultats de cet entretien, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé à la Russie d’oeuvrer avec le Vietnam pour booster les activités commerciales et d’investissement, renverser la baisse du commerce bilatéral, de coopérer plus dans les domaines de l’énergie, de l’éducation, de la formation, de la science et de la technologie, de la cybersécurité et de la transformation numérique, et créer des conditions favorables pour la communauté vietnamienne en Russie.