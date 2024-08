Le Vietnam attache de l’importance à la coopération dans la prévention des conflits et la consolidation de la paix durable

Le Vietnam attache toujours de l’importance à la prévention et au règlement des défis menaçant la paix tôt et à distance, a déclaré l’ambassadeur Dang Hoang Giang, représentant permanent du Vietnam auprès des Nations Unies (ONU), lors d’un débat public organisé par le Conseil de sécurité de l’ONU (CSNU) le 21 août à New York.

Le Vietnam soutient fermement les efforts bilatéraux et multilatéraux visant à maintenir la paix et à prévenir les conflits, a souligné le diplomate lors du débat public du Conseil de sécurité de l’ONU sur la prévention des conflits dans le monde sur le thème « Consolidation et pérennisation de la paix : le Nouvel Agenda pour la paix – traiter les aspects mondiaux, régionaux et nationaux de la prévention des conflits ».

S’exprimant lors du débat, l'ambassadeur Dang Hoang Giang, représentant permanent du Vietnam auprès de l'ONU, a estimé que dans le contexte des développements complexes du monde, des défis et des impacts des facteurs géopolitiques, socio-économiques et climatiques, l'ONU a besoin d'une approche globale et synchronisée dans les efforts de prévention des conflits, avec une cohésion entre la paix, le développement et les piliers humanitaires, promouvant le rôle des mécanismes concernés, notamment le Conseil de sécurité et la Commission de consolidation de la paix.

En particulier, le Conseil de sécurité doit utiliser efficacement les outils disponibles tels que la diplomatie préventive, l'instauration de la confiance, la médiation... sur la base du respect du droit international et de la Charte de l’ONU ainsi que de la souveraineté et des circonstances spécifiques de chaque pays impliqué, a dit l’ambassadeur Dang Hoang Giang.

Il a souligné que les efforts visant à construire et à maintenir la paix doivent être centrés sur les personnes, donner la priorité à la lutte contre les causes profondes du conflit, investir davantage dans l'éducation et la création d'emplois et encourager la participation des femmes et des jeunes pour garantir l'inclusion, l'intégralité et la durabilité des solutions.

Il a invité l’ONU et d’autres pays à se concentrer sur la création et le renforcement des capacités d’alerte précoce afin de prévenir rapidement les risques avant qu’ils ne dégénèrent en crises.

C’est en juillet 2023 que le Secrétaire général de l’ONU a défini une vision visant à renforcer l’action multilatérale en faveur de la paix dans un monde en transition et devant servir de contribution aux travaux du Sommet de l’avenir qui se tiendra en septembre. Dans ce « Nouvel Agenda pour la paix », il passe en revue les menaces qui pèsent sur la paix et la sécurité dans le monde et étudie les moyens devant permettre aux États Membres de dépasser la logique actuelle de concurrence et de trouver des voies de coopération et d’action collective pour poursuivre des intérêts communs. Il souligne aussi que la prévention des conflits est une priorité politique qui permet de sauver des vies et de préserver les acquis du développement. Or, celle-ci ne reçoit pas le traitement prioritaire qu’elle mérite. -VNA/VI