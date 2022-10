Le Vietnam attache de l'importance à la coopération avec Wallonie-Bruxelles

Le gouvernement vietnamien attache toujours de l'importance au développement de son amitié et de sa coopération multiforme avec la Communauté française de Belgique (Fédération Wallonie Bruxelles), a déclaré le 17 octobre le Premier ministre Pham Minh Chinh.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et le Ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles Pierre-Yves Jeholet, en visite au Vietnam. Photo : VNA

S'exprimant lors d'une réception pour le Ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles Pierre-Yves Jeholet, en visite au Vietnam du 15 au 21 octobre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a exprimé l'espoir que cette visite contribuera à promouvoir la coopération entre le Vietnam et la Belgique et la Fédération Wallonie-Bruxelles dans différents domaines.



Il a apprécié le choix par Wallonie-Bruxelles du Vietnam comme seul pays asiatique à installer sa délégation ainsi que son soutien à des projets au Vietnam au cours des 25 dernières années, contribuant de manière significative au développement socio-économique du pays.



Le Premier ministre a remercié le gouvernement et le peuple belges pour leur don de 100.000 doses de vaccin anti-COVID-19 au Vietnam en septembre 2021, le considérant comme une démonstration de bons sentiments et d'amitié profonde entre les peuples des deux pays.



Pour sa part, Pierre-Yves Jeholet a félicité le Vietnam pour ses réalisations en matière de réforme et a félicité le pays pour ses efforts dans la lutte contre la pandémie.



La Belgique et la région Wallonie-Bruxelles en particulier considèrent toujours le Vietnam comme un partenaire prioritaire et important dans la région et souhaitent consolider la coopération à multiples facettes avec la nation d'Asie du Sud-Est, a-t-il déclaré.



Les deux parties ont convenu d'augmenter les rencontres et les échanges de délégations, à tous les niveaux et se sont engagées à poursuivre leur soutien mutuel dans les forums multilatéraux et les organisations internationales, en particulier l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies auxquels le Vietnam et la Belgique a été élue.



Les deux nations favoriseront également la collaboration dans les domaines de la culture, des soins de santé et de l'éducation, de la formation, et élargiront la coopération à d'autres domaines potentiels comme le sport et la conservation et la promotion du patrimoine.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exprimé sa joie de la croissance des relations commerciales bilatérales et a appelé la Belgique et Wallonie-Bruxelles à créer des conditions favorables pour que les produits agricoles vietnamiens accèdent au marché belge et à mieux utiliser les grandes opportunités générées par l'accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA).



Il a également appelé Wallonie-Bruxelles et la Belgique à ratifier rapidement l'accord de protection des investissements UE-Vietnam, et a suggéré que le pays exhorte la Commission européenne (CE) à retirer rapidement son avertissement "carton jaune" contre les fruits de mer vietnamiens.



Le Premier ministre a noté que les projets de Wallonie-Bruxelles ont aidé le Vietnam à atteindre les objectifs de développement durable de l'ONU en matière de réduction de la pauvreté, d'éducation et de soins de santé, et a exprimé son souhait d'une coopération plus étroite entre les localités vietnamiennes et Wallonie-Bruxelles.

Pierre-Yves Jeholet a hautement apprécié le rôle et la position croissants du Vietnam dans le maintien de la paix, de la stabilité et du développement dans la région et dans le monde.

Il a affirmé son soutien à la position du Vietnam et a affirmé l'importance de régler les différends en Mer Orientale par des mesures pacifiques sur la base du respect du droit international et de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS) de 1982