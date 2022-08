Le Vietnam assiste au Sommet mondial des villes 2022

Une délégation de responsables de neuf villes et provinces vietnamiennes participe au 8e Sommet mondial des villes 2022 qui a lieu du 31 juillet au 3 août à Marina Bay Sands, Singapour.

Placé sous le thème "Liveable and Sustainable Cities: Emerging Stronger", l'événement rassemble des chefs de gouvernement, des maires, des dirigeants de villes et provinces et des experts de premier plan du développement urbain du monde entier. Ils discutent des mesures visant à relever les défis auxquels sont confrontées les villes durables et vivables, et partagent des solutions urbaines intégrées et établissent de nouveaux partenariats.

À l'ordre du jour figurent des questions liées à la finance durable, aux villes intelligentes, au développement et à la planification, à la résilience urbaine et aux futures villes vivables. Selon le Centre for Liveable Cities (CLC) de Singapour et l'Autorité du redéveloppement urbain (URA) - l'organisateur de l'événement, le Sommet mondial des villes est l'occasion pour les dirigeants des secteurs académiques public, privé et international d'échanger des idées et de trouver ensemble des solutions pour les villes du futur.

Le forum biennal a été lancé depuis 2008. Il a jusqu'à présent attiré la participation de plus de 250 villes du monde entier.