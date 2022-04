Le Vietnam assiste à une réunion du Comité de coordination de la connectivité de l'ASEAN

L'ambassadeur Nguyen Hai Bang, chef de la Mission vietnamienne auprès de l'ASEAN, a assisté le 18 avril à la première réunion en 2022 du Comité de coordination de la connectivité de l'ASEAN (ACCC 1/2022) au siège du secrétariat de l'ASEAN à Jakarta, en Indonésie.

Les participants ont déclaré apprécier les progrès dans la mise en œuvre des cinq domaines stratégiques et de 14 des 15 initiatives du Plan directeur sur la connectivité de l'ASEAN 2025 (MPAC 2025 - Master Plan on ASEAN Connectivity). Ils ont également discuté des préparatifs du 4e rapport annuel d’avancement du MPAC 2025 et du 13e séminaire sur la connectivité de l'ASEAN prévu à la fin de cette année.

Les délégués ont en outre souligné la nécessité de renforcer la promotion et la diffusion d'informations sur le contenu et les avantages du MPAC 2025, et de continuer à promouvoir la stratégie de communication sur le MPAC 2025 en 2022.

Ils ont été unanimes sur la nécessité d'encourager la participation synchrone des agences spécialisées de l'ASEAN à la mise en œuvre des projets du MPAC 2025, de renforcer la coordination et de lier la mise en œuvre du MPAC 2025 avec les initiatives de connectivité régionale et avec des pays partenaires de l’ASEAN.

Le MPAC 2025 a été approuvé en septembre 2016. Le Comité de coordination de la connectivité de l'ASEAN (ACCC - ASEAN Connectivity Coordinating Committee) a été fondé pour surveiller, évaluer et faire rapport périodiquement au Conseil de coordination de l'ASEAN (ACC) et au Sommet de l'ASEAN sur la situation et les défis de la mise en œuvre du MPAC 2025.