Le Vietnam assiste à un dialogue avec la Secrétaire générale de la Francophonie

L'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies (ONU), a assisté à un dialogue avec la Secrétaire générale de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), Louise Mushikiwabo.



L'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies (ONU). Photo: VNA

Ce dialogue, présidé par le Groupe des ambassadeurs francophones, a eu lieu le 9 mars au siège de l'ONU à New York, aux États-Unis. Plus de 40 ambassadeurs et représentants des missions permanentes des pays membres de l'OIF à New York y ont participé.

Dans son discours, l'ambassadeur Dang Hoang Giang a souligné que le Vietnam appréciait hautement les efforts de l'OIF et de la Secrétaire générale Louise Mushikiwabo pour promouvoir le multilatéralisme et le multilinguisme à l'ONU.

Le diplomate a affirmé que le Vietnam soutenait les pays francophones dans le partage et la coordination entre eux pour contribuer activement au processus de préparation du Sommet de l’avenir, au pacte numérique mondial ainsi qu'à d'autres processus de discussion à l'ONU.

L'ambassadeur Dang Hoang Giang a également déclaré que le Vietnam contribuerait activement au prochain 19e Sommet de la Francophonie.-VNA/VI