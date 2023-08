Le Vietnam assiste à la 8e réunion ministérielle de l'ASEAN sur la drogue

La 8e réunion ministérielle de l'ASEAN sur la drogue (AMMD-8) a eu lieu le 11 août au Laos, adoptant la Déclaration conjointe de l'ASEAN qui sera présentée par le Laos lors de la 67e session de haut niveau de la Commission des Nations unies sur les drogues narcotiques (CND 67), prévue en 2024.

Nguyen Duy Ngoc, vice-ministre de la Sécurité publique. Photo : VNA

Une délégation vietnamienne, conduite par le général de division Nguyen Duy Ngoc, vice-ministre de la Sécurité publique, a assisté à cette réunion.

S'exprimant lors de la réunion, il a souligné qu'afin de promouvoir et d'améliorer l'efficacité de la coopération dans la lutte contre la drogue et d'atteindre les objectifs fixés, l'ASEAN devrait se concentrer sur les solutions.

En conséquence, au niveau régional, les États membres de l'ASEAN devraient continuer à maintenir et à améliorer l'efficacité des mécanismes de coopération existants, notamment la réunion ministérielle de l'ASEAN sur les drogue

s ; renforcer la coordination des opérations de combat transfrontalières ; déployer des solutions pour démanteler les installations de production de médicaments ; renforcer et étendre les activités du Bureau de liaison transfrontalier.

Au niveau national, les parties doivent partager leurs expériences en matière de prévention et de lutte contre la drogue ; accélérer la communication, l'attaque contre la criminalité liée à la drogue à la frontière ; mener des enquêtes conjointes sur les affaires impliquant des délits transnationaux liés à la drogue.

Nguyen Duy Ngoc a annoncé que le gouvernement vietnamien s'était engagé à continuer à coordonner étroitement et à partager les responsabilités communes avec les pays membres de l'ASEAN en matière de prévention et de contrôle de la drogue. Il a souhaité que les pays et les organisations internationales continuent de soutenir Vietnam pour mener à bien ce combat.

Comme prévu, l’AMMD-9 aura lieu aux Philippines en 2025.