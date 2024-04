Le Vietnam assiste à la 12e Rencontre internationale des hauts représentants pour les questions de sécurité en Russie

Le ministre de la Sécurité publique, To Lam, participe à la 12e Rencontre internationale des hauts représentants pour les questions de sécurité qui a lieu du 23 au 25 avril à Saint-Pétersbourg.

Dans son discours prononcé lors de la séance plénière le 24 avril, le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Nikolai Patrushev, a affirmé la nécessité de cette Rencontre qui ouvre des opportunités d’échange d’expériences, de recherche de nouvelles approches et de solutions communes intégrées aux problèmes urgents de sécurité régionale et mondiale.

Le président russe, Vladimir Poutine, a envoyé un message vidéo à la Rencontre. Dans son message, il a affirmé que le terrorisme international reste l'une des menaces les plus graves du XXIe siècle et qu'en même temps, une question de sécurité urgente d’aujourd'hui consiste à protéger l'espace de l'information contre ces menaces externes et internes. Il a également réaffirmé la volonté de la Russie de coopérer étroitement avec tous les partenaires intéressés pour assurer la sécurité régionale et mondiale dans le processus de formation d'un nouvel ordre mondial multipolaire répondant aux intérêts de la majorité des pays du monde.

Lors de la séance plénière, le ministre To Lam a constaté que le fort développement des technologies de l'information à l'échelle mondiale accélère les activités criminelles utilisant la haute technologie. Selon les statistiques de sociétés de sécurité internationales, le Vietnam fait partie du groupe des trois pays les plus touchés par les cyberattaques dans la région Asie-Pacifique.

Le ministre vietnamien a insisté sur la nécessité de promouvoir la coopération multilatérale existante dans des cadres tels qu'Interpol, Europol, Aseanpol et d'autres mécanismes, pour aider les pays à assurer la cybersécurité, à prévenir, combattre et traiter la cybercriminalité et la criminalité transnationale.

To Lam a affirmé que le Vietnam tient en haute estime l'importance de cette Rencontre et souhaite continuer à partager avec ses partenaires et amis internationaux des expériences et des initiatives sur la prévention et la lutte contre la criminalité et la protection de la souveraineté nationale dans le cyberespace.

Dans le cadre de la 12e Rencontre internationale des hauts représentants pour les questions de sécurité, a eu lieu une session de consultation des dirigeants de sécurité des États membres de l'ASEAN et de la Russie. La Russie a affirmé sa détermination à renforcer le dialogue avec l'ASEAN dans tous les domaines, y compris la sécurité.

Le 23 avril, le ministre To Lam a rencontré le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Nikolai Patrushev. Les deux parties ont exprimé leur volonté de renforcer le dialogue et de promouvoir la coopération entre les organes chargés de l’application de la loi des deux pays.

Durant son séjour, le ministre vietnamien a également eu une séance de travail avec les autorités de Saint-Pétersbourg. Il est en outre allé déposer des fleurs à la statue du Président Ho Chi Minh dans cette ville russe.-VNA/VI