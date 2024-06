Le Vietnam arrive en tête lors des 13es Jeux sportifs des élèves d'Asie du Sud-Est

Après six journée de compétition lors des 13es Jeux sportifs des élèves d'Asie du Sud-Est (ASG), dans la soirée du 5 juin, la délégation vietnamienne s'est temporairement classée première avec 27 médailles d'or, 17 d’argent et 7 de bronze.

Suivie de la délégation thaïlandaise avec 11 médailles d’or, 12 d’argent et 15 de bronze et de la délégation malaisienne avec 9 médaille d’or, 11 d’argent et de 12 de bronze.

Le 6 juin, les athlètes continuent à concourir dans les épreuves de natation, d’athlétisme, de pencak silat.

Les 13es ASG sur le thème «Se connecter pour briller» réunit plus de 1 300 sportifs et entraîneurs de dix pays de la région. Les sportifs participent à 107 épreuves de six sports, à savoir la natation, l’athlétisme, le badminton, le basket-ball, le pencak silat et le vovinam.

La délégation vietnamienne comprend 190 membres participant à l’ensemble des disciplines. –VNA/VI