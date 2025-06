Le Vietnam approuve un Plan directeur pour le développement du commerce électronique à l’horizon 2030

Le ministère de l’Industrie et du Commerce du Vietnam a officiellement approuvé, via la Décision n°1568/QĐ-BCT, le Plan directeur pour le développement du commerce électronique national pour la période 2026-2030. Ce document est placé dans la relation organique avec les programmes et stratégies nationaux comme le Programme de transformation numérique, la Stratégie de développement de l’économie numérique et de la société numérique et les programmes clés du secteur industriel et commercial.

L’objectif principal du plan est d’optimiser l’ensemble de la chaîne de valeur, de la production à la consommation, tout en assurant un développement harmonieux sur les plans économique, social et environnemental.

Pour l’objectif global, le plan vise à accroître la valeur et la compétitivité du commerce électronique du Vietnam, tout en stimulant la consommation de produits vietnamiens via les canaux numériques tant à l’échelle nationale qu’internationale ; réduisant les disparités entre les régions ; promouvant un commerce électronique vert et circulaire et édifiant une société numérique équitable et durable.

D'ici 2030, le Vietnam vise à ce que 70 % de la population adulte pratiquent les achats en ligne, avec une croissance annuelle du chiffre d’affaires du commerce électronique de 20 à 30 %, représentant 20 % du commerce de détail national. Par ailleurs, le taux de sites web enfreignant les droits des consommateurs devra être réduit à 5-10 %.

Du côté des entreprises, 70 % d’entre elles devront adopter le commerce électronique, tandis que 100 % des transactions devront être accompagnées de factures électroniques. Les paiements électroniques devraient concerner 80 % des transactions et 60 % des PME devraient opérer sur des plateformes de commerce électronique.

Le Vietnam ambitionne de limiter à 45 % la part des emballages plastiques, d’atteindre 50 % d’emballages recyclés, de faire en sorte qu’au moins 40 % des entreprises utilisent des énergies propres pour la logistique et que 50 % adoptent des normes d’emballage écologiques.

Le volet formation prévoit que 60 % des établissements d’enseignement supérieur et professionnel proposent des cursus liés au commerce électronique. En parallèle, un million de personnes, dont des entrepreneurs, particuliers et fonctionnaires, devraient bénéficier de formations sur les compétences numériques et commerciales.

Pour concrétiser ces objectifs, le plan s’articule autour de six grands axes : perfectionner les institutions ; moderniser les infrastructures ; déployer des plateformes clés ; renforcer des liens régionaux ; améliorer la compétence d’application des entreprises et élargir la coopération internationale. -VNA