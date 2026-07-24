Le Vietnam approuve son Plan de développement du Centre financier international à l'horizon 2035

Le bâtiment financier Bitexco à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Le vice-Premier ministre Nguyên Van Thang, président du Conseil d'administration du Centre financier international au Vietnam, a signé le 22 juillet 2026 la Décision n° 04/QD-HDDHTTTC portant sur l'approbation du Plan de développement du Centre financier international au Vietnam à l'horizon 2035.

Ce plan vise à faire de ce centre un levier stratégique pour la mobilisation, la répartition et l'utilisation efficace des ressources financières nationales et internationales. Il ambitionne de soutenir une croissance économique rapide et durable tout en renforçant la position et le rôle du Vietnam dans le réseau financier régional et mondial.

Pour la période 2026-2030, la priorité sera accordée à la finalisation d'un cadre juridique et institutionnel spécifique, aligné sur les normes internationales afin de garantir transparence, sécurité et efficacité. Durant cette première étape, le pays déploiera des projets pilotes pour des produits et services financiers prioritaires, construira les infrastructures clés (financières, numériques, sociales et légales) et s'attellera à attirer de grandes institutions financières, des banques, des fonds d'investissement et des talents qualifiés.

Entre 2031 et 2035, le Vietnam entend élargir et perfectionner son écosystème financier moderne, incluant le marché des capitaux, la finance verte, la finance numérique et les technologies financières (fintech).

À terme, le pays vise des objectifs chiffrés précis selon l'Indice des centres financiers mondiaux (GFCI) : Intégrer le Top 75 des centres financiers mondiaux ; figurer parmi les 25 premiers centres de la région Asie-Pacifique ; se hisser au 3ᵉ rang au sein de l'espace ASEAN.

Le plan définit une orientation complémentaire entre deux grands hubs économiques : Hô Chi Minh-Ville est destinée à devenir un centre financier international doté d'un écosystème global et diversifié. Elle se concentrera sur le développement du marché des capitaux, les services financiers traditionnels et spécialisés (levée de fonds, investissement, gestion d'actifs, finance verte et numérique), ainsi que sur les marchés de produits dérivés liés au commerce international et à la logistique.

Da Nang s'orientera vers l'innovation et la fintech. Le centre se focalisera sur les actifs numériques, les paiements électroniques, la tokenisation d'actifs, le financement des startups, le crédit commercial et la finance durable, tout en servant de cadre d'expérimentation réglementaire (sandbox) pour les technologies financières émergentes.

Pour inciter les investisseurs, les autorités prévoient la mise en place d'un cadre juridique prévisible, compétitif et doté de mécanismes de règlement des litiges appliquant les sentences internationales. Les procédures administratives seront numérisées et simplifiées pour réduire les délais de traitement.

La gouvernance sera structurée de manière unifiée et centralisée, tout en étant décentralisée dans son exécution afin de valoriser l'initiative locale. Un contrôle rigoureux combinant surveillance macro et microprudentielle assurera la gestion des risques et la transparence des opérations.

Le développement de l'écosystème du marché financier s'appuiera sur des infrastructures modernes (numériques, données, transports et urbanisme) garantissant une connectivité continue et sécurisée.

Enfin, une politique d'attraction des ressources humaines de haute qualité sera déployée, comprenant des mécanismes préférentiels en matière de visas, de résidence et de rémunération pour les experts étrangers en finance, technologie et droit. Parallèlement, le Vietnam renforcera la formation continue de ses cadres locaux et développera des partenariats stratégiques avec d'autres places financières mondiales pour affirmer sa marque sur la scène internationale. - VNA/VI