Le Vietnam apprécie toujours l'amitié traditionnelle avec le Kazakhstan

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm (gauche), et le Premier ministre kazakh, Oljas Bektenov. Photo: VNA

Le dirigeant vietnamien a rappelé que la visite du Président Hô Chi Minh en 1959 avait établi des fondements pour les relations d’amitié et de coopération entre les deux pays. Il a remercié le Kazakhstan pour son soutien constant au peuple vietnamien.

Tô Lâm a également informé son interlocuteur des résultats de son entretien avec le président kazakh, Kassym-Jomart Tokaïev, et de l’adoption d’une déclaration conjointe portant les relations bilatérales au niveau de partenariat stratégique.

Il s’est réjoui du renforcement des liens, notamment par les échanges de délégations de haut niveau et la croissance du commerce bilatéral. Le Kazakhstan est devenu le deuxième partenaire commercial du Vietnam au sein de l’Union économique eurasiatique. Il a aussi salué l’accord d’exemption de visa, la coopération touristique et les échanges entre les peuples. En 2024, environ 150.000 touristes kazakhs ont visité le Vietnam. La coopération dans les domaines de l’éducation, de la culture et entre les collectivités locales, a également progressé.

Le Premier ministre kazakh a déclaré que le Vietnam est un partenaire de premier plan de son pays en Asie du Sud-Est. Il s’est déclaré convaincu que cette visite, accompagnée de la déclaration portant l’élévation des relations au niveau de partenariat stratégique, constitue une étape historique dans les relations bilatérales et créera une nouvelle dynamique pour promouvoir l’amitié traditionnelle et la coopération mutuellement bénéfique.

Les deux parties ont convenu de promouvoir les échanges de délégations et les contacts à tous les niveaux, de renforcer la coordination entre les ministères des Affaires étrangères et de poursuivre la coordination étroite dans les forums internationaux.

Photo : VNA

Les deux dirigeants ont identifié un grand potentiel de coopération dans l’industrie, l’énergie, les sciences, les technologies de l’information, le tourisme et les transports. Ils ont également convenu de renforcer la collaboration dans les domaines traditionnels comme l’énergie, l’agriculture et l’éducation, de promouvoir le Comité intergouvernemental pour la coopération économique, commerciale, scientifique et technique, ainsi que la création d’un conseil d’affaires conjoint...

Tô Lâm a proposé d’explorer de nouveaux domaines de coopération tels que la finance, l’intelligence artificielle, l’énergie propre et l’économie numérique... Il a appelé à améliorer le cadre juridique des investissements, à faciliter l’accès de marchandises au marché et à soutenir les entreprises vietnamiennes présentes sur le marché kazakh.

Les deux dirigeants ont souligné l’importance de la connectivité dans les transports, la logistique, les sciences et les technologies, l’agriculture. Le Premier ministre kazakh s’est engagé à créer des conditions favorables aux entreprises vietnamiennes.

Tô Lâm a remercié le gouvernement kazakh pour son soutien à la communauté vietnamienne et a transmis l’invitation du Premier ministre Pham Minh Chinh à son homologue kazakh pour une visite au Vietnam. Il a exprimé l’espoir que le Kazakhstan participerait à la signature de la Convention de l'ONU contre la cybercriminalité à Hanoï fin 2025.-VNA/VI