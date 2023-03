Le Vietnam apprécie le fonctionnement efficace du Conseil d’affaires États-Unis-ASEAN

Le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, a reçu le 23 mars une délégation d’une quarantaine d’entreprises de haut rang du

Conseil d’affaires États-Unis-ASEAN

(USABC).

Il a hautement apprécié le fonctionnement efficace de la Communauté des entreprises des États-Unis en général et de l'USABC en particulier, soulignant le rôle de la Communauté des entreprises États-Unis-ASEAN en tant que partenaire et ressource fiable dans la promotion des objectifs et priorités économiques communs du Vietnam ainsi que du développement du partenariat intégral entre le Vietnam et les États-Unis. Cependant, les activités d'investissement des entreprises américaines au Vietnam ne sont pas à la mesure du potentiel et des atouts, a-t-il estimé, souhaitant que les États-Unis améliorent bientôt leur rang dans le classement des pays et territoires investissant au Vietnam.

L'Assemblée nationale du Vietnam s'est engagée à créer un cadre juridique stable, transparent et favorable pour que les entreprises étrangères, y compris américaines, puissent continuer à fonctionner et à se développer à long terme au Vietnam, en particulier dans les domaines où les États-Unis ont des atouts et dont le Vietnam des besoins. Elle est toujours prête à écouter les opinions, les préoccupations et les aspirations de la communauté des entreprises des États-Unis sur les politiques et les lois du Vietnam, a-t-il affirmé.

Les membres de la délégation de l'USABC ont hautement apprécié les politiques décisives de l'Assemblée nationale du Vietnam, en particulier celles visant à promouvoir la relance socio-économique et à supprimer de nombreux obstacles dans le secteur de la santé.

Un représentant de l'USABC a précisé que les entreprises américaines avaient une grande confiance en le Vietnam et s'engageaient à y investir à long terme dans la santé, la croissance verte, les énergies renouvelables associées à la protection de l'environnement. Il a également adressé au dirigeant vietnamien des recommandations liées aux domaines de la transformation numérique, des énergies renouvelables, de la fiscalité, de la logistique, de la santé...

Vuong Dinh Hue a salué le dialogue de politiques dans le sens du gagnant-gagnant et a suggéré que l'USABC et ses entreprises membres échangent régulièrement et proposent des solutions à l'Assemblée nationale et au gouvernement du Vietnam concernant les politiques et les lois pour que le pays puisse améliorer l'environnement de l'investissement et la compétitivité nationale, supprimer les barrières et les obstacles en faveur des investisseurs.

Lors de la rencontre, le chef de l’organe législatif vietnamien a demandé aux entreprises de l'USABC d’intensifier leurs investissements, d’apporter un soutien financier, professionnel et technique aux projets start-up, d’innovation et utilisant les technologies modernes et propres…

À cette occasion, Vuong Dinh Hue a souhaité que l'USABC encourage le gouvernement et le Congrès américains à renforcer la coopération avec le gouvernement et l'Assemblée nationale du Vietnam ; à échanger, à partager et à mettre à jour régulièrement des informations sur le marché de l'investissement pour les partenaires vietnamiens et à accélérer les activités de connexion entre les entreprises et les partenaires des deux pays./.VI