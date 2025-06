Le Vietnam apporte à Tianjin l’esprit d’entrepreneuriat pour une nouvelle ère

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a apporté à la 16e Réunion annuelle des nouveaux champions du Forum économique mondial (FEM), organisée à Tianjin (Chine), un message fort en adéquation avec le thème de cet événement : insuffler un esprit d’entrepreneuriat adapté à une nouvelle ère, mobilisant au maximum les ressources internationales au service du développement national.



C’est ce qu’a déclaré le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son, lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), à l’issue du voyage d’affaire du Premier ministre Pham Minh Chinh en Chine du 24 au 26 juin, à l’occasion de cette réunion.

Rassemblant plus de 1 700 délégués issus d’une centaine de pays et territoires, parmi lesquels des représentants de gouvernements, d’entreprises, d’organisations internationales et du monde académique, le FEM de Tianjin est l’un des événements importants qui crée un espace de dialogue et de connexion complet et efficace entre le gouvernement et les entreprises, entre les politiques et les pratiques. Dans le contexte d'évolutions complexes dans le monde et la région, la visite a permis de réaffirmer la politique extérieure indépendante, autonome, de diversification et de multilatéralisation ainsi qu’une intégration internationale proactive, complète et profonde du Vietnam. Elle s’inscrit dans la mise en œuvre concrète de la Résolution 59 sur l’intégration internationale dans le nouveau contexte.

Concernant les relations sino-vietnamiennes, ce voyage d’affaire incarne la mise en œuvre efficace des consensus de haut niveau entre les deux Partis et les deux États, dans l’esprit du partenariat de coopération stratégique intégrale et de la construction d’une « communauté d’avenir partagé Vietnam-Chine à portée stratégique », dans un contexte marquant les 75 ans de relations diplomatiques entre les deux pays et l’Année des échanges humanistes. À travers d’une trentaine d’activités, la délégation a apporté d’importantes contributions à l’événement.

Premièrement, le Premier ministre a participé à des discussions approfondies avec les dirigeants du FEM, d’autres chefs d’État, organisations internationales et experts, sur les perspectives économiques mondiales marquées par de nombreuses incertitudes et ajustements dans le commerce mondial. Les dirigeants ont souligné que les économies émergentes, notamment en Asie, continueront de jouer un rôle moteur. Les transformations liées à la technologie, la transition verte, numérique et énergétique ont également été au cœur des débats, rejoignant les priorités stratégiques du Vietnam pour son développement dans cette nouvelle ère.

Deuxièmement, lors d’un dialogue politique spéciale intitulée « Une nouvelle ère pour le Vietnam : de la vision à l’action » et d’une discussion individuelle avec le président exécutif du FEM Børge Brende, le Premier ministre a partagé la trajectoire inspirante d’un Vietnam « qui pense grand, agit avec audace et réforme profondément », reposant sur quatre piliers majeurs : la science-technologie, l’économie privée, l’intégration internationale approfondie, et la réforme juridique. Nombre de participants ont salué cette vision stratégique et les progrès remarquables du Vietnam.

Troisièmement, le Premier ministre a présenté une analyse approfondie de la situation mondiale, soulignant que l’Asie disposait de tous les atouts pour s’affirmer comme un pilier de la croissance mondiale. Il a proposé cinq priorités stratégiques pour l’Asie : maintien de la paix, innovation technologique, intégration économique, entrepreneuriat, et lien social centré sur l’humain. Il a également mis en avant deux initiatives concrètes : un Réseau asiatique d’innovation et un Portail asiatique de l’innovation, visant à relier les instituts de recherche, universités et PME de la région. Ces propositions ont reçu un accueil favorable et nourri l’aspiration commune à bâtir un « siècle asiatique » de paix, de stabilité et de prospérité.

Quatrièmement, à cette occasion, le Premier ministre a rencontré plusieurs chefs d’État, dirigeants gouvernementaux et représentants d’entreprises. Ces échanges ont permis de convenir de mesures concrètes pour renforcer les relations bilatérales. Le chef du gouvernement vietnamien a mis en avant les opportunités d’investissement au Vietnam, notamment dans les secteurs clés comme les hautes technologies, l’intelligence artificielle ou les semi-conducteurs, suscitant un fort intérêt de la part des partenaires et investisseurs internationaux pour approfondir leur coopération avec le Vietnam à long terme.



Selon le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, la tournée de travail du Premier ministre Pham Minh Chinh en Chine a été couronnée de succès et a permis d'obtenir des résultats importants à plusieurs égards.



Tout d'abord, lors de l’entretien entre le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et son homologue chinois Li Qiang, les deux parties ont réaffirmé l'importance de maintenir des échanges stratégiques de haut niveau, de consolider et de renforcer la confiance politique, et de promouvoir le rôle de l'orientation stratégique dans les relations bilatérales. Les activités de travail bilatérales à Tianjin et à Shanghai avec les dirigeants chinois ont contribué à créer un environnement favorable et à orienter les ministères, secteurs et localités vietnamiens à renforcer les échanges d’amitié et la coopération substantielle, notamment en matière de promotion de la coopération économique, commerciale et d'investissement, de financement, d'échange d'expériences sur le développement des centres financiers, des zones franches, du développement de l'économie nationale, de la transformation numérique, des villes intelligentes, de l'intelligence artificielle (IA) et de la formation de ressources humaines de haute qualité.



Deuxièmement, dans l'esprit des déclarations communes Vietnam-Chine adoptées lors des visites des deux secrétaires généraux, les deux dirigeants ont convenu de renforcer l'efficacité des mécanismes de coopération afin de mieux répondre aux exigences de développement de la nouvelle ère et de la nouvelle période pour les deux pays et pour les relations Vietnam-Chine.



Troisièmement, les deux parties ont convenu de promouvoir les échanges entre les peuples et d'organiser efficacement les activités de l'Année des échanges humanistes Vietnam-Chine 2025, célébrant le 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.



Enfin, le voyage d'affaire du Premier ministre a contribué à élargir les opportunités de coopération, à renforcer la compréhension et l'apprentissage mutuels, créant des opportunités concrètes aux populations, aux entreprises et aux localités des deux pays. Lors du Forum de connexion d'affaires Vietnam - Chine, de grands groupes d'entreprises des deux pays ont notamment signé neuf accords de coopération et d’investissement couvrant des secteurs variés tels que l’énergie, le transport ferroviaire, les technologies de l’information, les télécommunications, l’immobilier et le commerce d’import-export…



Avec des importants résultats obtenus, les deux parties devront, à l'avenir, continuer d'approfondir leur partenariat de coopération stratégique globale et promouvoir la construction d’une communauté d'avenir partagé Vietnam - Chine à portée stratégique, en se concentrant sur les principaux aspects suivants :



Primo, il faut maintenir des échanges et des contacts stratégiques réguliers à tous les niveaux afin de consolider continuellement la confiance politique entre les deux Partis et les deux pays ; renforcer la coopération dans des domaines clés.



Secundo, l’accent est mis sur l’amélioration de la qualité et l'efficacité des mécanismes de coopération existants ; parallèlement, la mise en place de plusieurs mécanismes de coopération importants dans de nouveaux domaines tels que la formation de ressources humaines de haut niveau, la finance, la culture et les échanges entre les peuples.



Tertio, il est nécessaire d’accorder une priorité élevée à la connectivité des infrastructures ; développer des échanges commerciaux plus sains et durables ; promouvoir des projets d'investissement chinois de qualité au Vietnam ; faire de la coopération scientifique et technologique un nouveau pilier des relations bilatérales.



Quarto, il faut renforcer la mise en œuvre d'activités d'échange d’amitié entre les populations des deux pays, en particulier la jeune génération ; promouvoir la coopération touristique.



Quinto, il est important de maîtriser et mieux résoudre conjointement les différends, contribuant ainsi à la construction d'un environnement pacifique et stable.



Sexto, il faut maintenir une coordination étroite au sein des mécanismes et forums multilatéraux et collaborer avec les pays pour relever les défis mondiaux en matière de sécurité et de développement.



Bui Thanh Son s’est dit convaincu que les résultats substantiels du déplacement du Premier ministre Pham Minh Chinh en Chine seront efficacement mises en œuvre par les ministères, les services et les localités des deux pays, se traduisant par des projets et des actions de coopération concrets, au bénéfice des entreprises et des populations des deux pays, pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et dans le monde. - VNA/VI