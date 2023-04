Le Vietnam appelle tous les États membres à adhérer aux principes de la Charte de l'ONU

L'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU. Photo: VNA

Le Conseil de sécurité des Nations Unies a tenu le 24 avril à New York un débat public au niveau ministériel consacré à "un multilatéralisme efficace reposant sur la défense des principes consacrés dans la Charte des Nations Unies".

Lors du débat, l'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, a appelé tous les États Membres à adhérer aux principes de la Charte de l'ONU, en particulier le respect de l'indépendance des États, de leur souveraineté et de leur intégrité territoriale, ainsi que la non-ingérence dans leurs affaires intérieures.

Il a plaidé pour le renforcement de la collaboration et des partenariats entre l'ONU et les organisations régionales, afin de favoriser des solutions aux défis mondiaux et régionaux. Pour sa part, l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), à travers ses mécanismes, son approche constructive, et ses partenariats extérieurs, contribue à la paix et à la stabilité, ainsi qu'à la prospérité dans sa région et au-delà, a-t-il assuré.

Le diplomate a rappelé qu'au cours de son mandat de président du Conseil de sécurité en janvier 2020, le Vietnam a facilité l'adoption d'une déclaration soulignant l'importance du maintien de la paix et de la sécurité internationales par l'adhésion aux principes de la Charte des Nations Unies.

De plus, en 2021, a-t-il rappelé, le Vietnam a cofondé le Groupe des amis de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, lequel compte aujourd'hui près de 120 membres. Au niveau régional, le Vietnam s'engage activement dans des initiatives dirigées par l'ASEAN pour promouvoir la paix et la sécurité en Mer Orientale, a ajouté Dang Hoang Giang.