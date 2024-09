Le Vietnam appelle les pays CLMV à renforcer leur coopération économique

Photo: VNA

Le vice-ministre vietnamien de l'Industrie et du Commerce, Nguyen Sinh Nhat Tan, a suggéré le 18 septembre de booster la coopération entre le Cambodge, le Laos, le Myanmar et le Vietnam (CLMV) pour résoudre les obstacles et barrières commerciaux et faciliter les activités commerciales, en particulier dans le commerce électronique, afin d'intensifier la coopération commerciale entre les pays.

S'adressant à la 16e réunion des ministres de l'Economie du Cambodge, du Laos, du Myanmar et du Vietnam (CLMV-EMM 16) à Vientiane du Laos, le responsable a reconnu les efforts déployés par les quatre pays pour promouvoir les activités économiques, commerciales et d'investissement au cours de l'année dernière, dans un contexte de difficultés et de défis économiques régionaux et mondiaux persistants.

Nguyen Sinh Nhat Tan a exprimé son espoir que les pays continueront à se coordonner et à se soutenir mutuellement pour mettre en œuvre efficacement les accords de libre-échange auxquels ils sont membres, améliorer l'environnement des investissements et des affaires, développer les infrastructures de transport, d'énergie et de télécommunications, promouvoir la numérisation, le développement des ressources humaines, renforcer les mesures de soutien aux entreprises et consolider davantage la position de chaque pays dans les chaînes d'approvisionnement régionales, maintenant ainsi la dynamique de croissance du commerce et des investissements dans les temps à venir.

Afin de stimuler les échanges commerciaux entre les pays CLMV, le vice-ministre vietnamien a exhorté à intensifier la coopération pour éliminer les obstacles et les barrières commerciales, en mettant l'accent sur la facilitation du commerce, notamment du commerce électronique.

Il a également demandé au Cambodge, au Laos et au Myanmar de créer des conditions favorables pour que les investisseurs vietnamiens mettent en œuvre des projets d'investissement et d'affaires dans les pays.

Concernant le Plan d'action du CLMV 2023-2024, le vice-ministre vietnamien a apprécié les pays CLMV pour leur proactivité, leur flexibilité et leur fort consensus dans la coordination et la mise en œuvre des activités et des projets.

En outre, Il a également recommandé au Laos, dans son rôle de président de l'ASEAN en 2024, de renforcer sa coordination avec le Secrétariat de l'ASEAN pour accélérer l'adoption des termes de référence (TOR) de la réunion des hauts responsables économiques du CLMV (CLMV SEOM) en 2024, dans l'espoir que l'approbation puisse être finalisée avant le 11e sommet du CLMV prévu pour fin 2024.

Le réunion CLMV EMM 16 a manifesté l'engagement à poursuivre la coopération dans la réalisation de la vision des pays CLMV, dans le but de transformer cette région en une zone à revenu revenu intermédiaire supérieur et en un centre économique de l'ASEAN d'ici 2045.

Malgré des défis régionaux et internationaux, les pays CLMV maintiennent leur rythme de croissance économique. En 2023, la valeur des échanges commerciaux de ces pays a atteint 767,7 milliards de dollars, représentant 21,6% du commerce total de l'ASEAN. Les investissements directs étrangers dans la région ont connu une hausse de 5,4%, passant de 25,1 milliards de dollars en 2022 à 26,4 milliards de dollars en 2023.

Au cours de la réunion, les délégués ont examiné et débattu de nombreux sujets. Ils ont examiné et approuvé le rapport de la Réunion des hauts responsables de l'économie des pays CLMV et ont échangé leurs points de vue et donné des orientations concernant la mise en œuvre des plans de développement nationaux. -VNA/VI