Le Vietnam appelle les parlements francophones à promouvoir la coopération pour une agriculture durable

Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, s’adresse au Forum parlementaire francophone sur l’agriculture durable, la sécurité alimentaire et la réponse au changement climatique, à Can Tho, le 21 janvier. Photo : VNA



Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, a appelé mardi 21 janvier les parlements des pays francophones à renforcer la coopération pour développer une agriculture durable, sécuriser les moyens de subsistance de chaque ménage et assurer la sécurité alimentaire de chaque nation, tout en s’attaquant au changement climatique mondial.

Ouvrant le Forum parlementaire francophone sur l’agriculture durable, la sécurité alimentaire et la réponse au changement climatique qui s’est tenu dans la ville de Can Tho, dans le delta du Mékong, il a déclaré qu’à travers cette initiative, l’Assemblée nationale du Vietnam vise à favoriser la collaboration au sein de la Francophonie, notamment en promouvoir la coopération scientifique et technologique, l’innovation, l’économie numérique, l’entrepreneuriat et les partenariats public-privé, tout en défendant la langue française et la diversité culturelle.

Le forum souligne la détermination commune des pays francophones à poursuivre un développement durable, en assurant un équilibre entre croissance, réduction de la pauvreté et protection de l’environnement, a-t-il déclaré.

Le plus haut législateur vietnamien a souligné qu’en tant qu’organes législatifs, les parlements et leurs membres jouent un rôle essentiel dans la promotion et la supervision de la réalisation de ces objectifs.

Il a appelé les parlementaires à partager les meilleures pratiques en matière d’élaboration de politiques et de législation pour promouvoir l’agriculture durable, la sécurité alimentaire et la réponse au changement climatique, tout en échangeant des initiatives et en favorisant la coopération entre les pays et les organisations internationales, notamment l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), les partenaires de développement, les institutions financières et le secteur privé, en vue d’atteindre les objectifs définis par le forum.

Tran Thanh Man a déclaré que l’accueil du forum ainsi que d’une réunion du Comité exécutif de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) au Vietnam démontre l’activité et le sens des responsabilités du pays dans les cadres de coopération multilatérale. Cela démontre également la priorité et la participation active du Vietnam dans la résolution des problèmes régionaux et mondiaux, ainsi que sa solidarité et son engagement envers le développement de la communauté francophone et de ses pays membres.

Soulignant les réalisations du Vietnam après près de 40 ans de rénovation, avec des progrès notables dans la réduction de la pauvreté et l’achèvement rapide des Objectifs du Millénaire pour le développement, ainsi que la mise en œuvre efficace des Objectifs de développement durable, il a noté qu’en 2024, le pays a enregistré un taux de croissance du PIB de 7,09 %, une taille économique d’environ 476 milliards de dollars, un taux d’inflation inférieur à 4% et un chiffre d’affaires du commerce extérieur de 786 milliards de dollars, dont 62 milliards de dollars provenant de l’agriculture.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam a souligné que l’agriculture a été un pilier clé de l’économie vietnamienne. Pendant la pandémie de Covid-19, l’agriculture a soutenu l’économie, assurant la sécurité alimentaire nationale tout en contribuant à l’approvisionnement alimentaire mondial. En 2024, les exportations de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques ont atteint un niveau record, avec notamment plus de 9 millions de tonnes de riz pour environ 5,7 milliards de dollars.

Il a souligné l’objectif du Vietnam d’entrer dans une nouvelle ère – celle d’ascension nationale avec prospérité, démocratie, égalité et civilisation, ainsi que la détermination du pays à devenir un pays en développement avec une industrie moderne et un niveau de revenu moyen supérieur d’ici 2030 et un pays développé à revenu élevé d’ici 2045.

S’appuyant sur l’expérience du Vietnam, il a suggéré que l’approche la plus efficace pour atteindre ces objectifs est la coopération multilatérale, illustrée par le partenariat tripartite réussi – une partie étant les pays ayant besoin de soutien, la deuxième comprenant les pays expérimentés et les organisations internationales qui peuvent partager leur expertise, et la troisième étant les pays et les partenaires de développement qui peuvent financer le transfert et le partage des connaissances.

Soulignant que l’un des points forts de ce forum est l’adoption attendue d’une déclaration de Can Tho sur la coopération francophone pour l’agriculture durable, la sécurité alimentaire et l’adaptation au changement climatique, il s’est montré convaincu qu’il s’agira d’un résultat important réaffirmant le rôle crucial des parlements francophones et la contribution des parlementaires francophones à la résolution des défis mondiaux, au renforcement de la coopération régionale et interrégionale et à la transformation des engagements en actions concrètes.

S’adressant au forum, le président de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), Hilarion Etong, a salué les efforts déployés par la sous-commission vietnamienne de l’APF pour accueillir le forum, ce qui témoigne de l’engagement et de la volonté du Vietnam de jouer un rôle actif dans la promotion de la coopération francophone sur des questions cruciales liées au développement durable, notamment la sécurité alimentaire, l’agriculture durable et la réponse au changement climatique.

Il a déclaré espérer que le forum marquera le début d’une nouvelle ère de la coopération francophone, avec un engagement commun à résoudre les défis de la sécurité alimentaire, du changement climatique et du développement agricole durable.

Par ailleurs, l’administratrice de l’OIF, Caroline St-Hilaire, a souligné que l’agriculture durable, la sécurité alimentaire et la réponse au changement climatique sont des questions mondiales urgentes qui préoccupent au plus haut point la communauté francophone et ses pays membres, exhortant les parlements des pays membres à utiliser les outils disponibles pour générer des solutions plus pratiques.

Après la séance d’ouverture, le forum a organisé trois tables rondes sur la coopération francophone en matière d’agriculture durable, la communauté francophone et la sécurité alimentaire, et les expériences en matière de réponse au changement climatique. - VNA/VI