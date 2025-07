Le Vietnam appelle les parlements à bâtir un avenir de paix, de justice et de prospérité pour tous

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân s’exprime lors du débat général de la 6e Conférence mondiale des présidents de parlement à Genève, en Suisse, le 29 juillet. Photo : VNA

S’exprimant lors du débat général de la 6e Conférence mondiale des présidents de parlement à Genève, en Suisse, le 29 juillet après-midi (heure locale), il a souligné que le monde traverse des bouleversements sans précédent : conflits armés, rivalités géopolitiques, changement climatique, guerres commerciales, inégalités économiques et crises humanitaires menacent gravement la paix et la stabilité mondiales.



Déclarant que ces défis transcendent les frontières nationales, la richesse, l’origine ethnique et la religion et nécessitent une action collective, il a souligné qu’aujourd’hui plus que jamais, en tant que porte-parole du peuple, les parlements ont la responsabilité d’être pionniers dans la promotion du multilatéralisme et de contribuer à garantir la paix, la justice et la prospérité pour tous.



La coopération interparlementaire ne se limite pas au partage d’expériences législatives ou à l’adoption de résolutions, mais s’engage également à traduire les paroles en actes, les idées en réalité et les espoirs en opportunités concrètes pour des milliards de personnes à travers le monde, a-t-il poursuivi.



Vue d’ensemble du débat général de la 6e Conférence mondiale des présidents de parlement à Genève, en Suisse. Photo : VNA

Pour atteindre ces objectifs, le président de l’Assemblée nationale du Vietnam a proposé plusieurs orientations pour la future coopération interparlementaire.



Plus précisément, il est essentiel de renforcer le dialogue et d’instaurer la confiance, en organisant régulièrement des forums pour discuter des enjeux mondiaux, des conflits régionaux aux défis transfrontaliers. Le dialogue, plutôt que la confrontation, est la seule voie pour favoriser la confiance et un esprit de coopération mutuellement bénéfique entre les nations et les peuples, a-t-il indiqué.



En outre, la promotion de la justice et de l’égalité doit privilégier les politiques qui protègent les droits humains, réduisent les inégalités et garantissent que personne ne soit laissé pour compte. Les parlements doivent renforcer leur rôle de contrôle afin de garantir que les gouvernements respectent leurs engagements en matière d’équité sociale.



Le législateur suprême vietnamien a également souligné la nécessité d’agir en faveur de l’environnement et du développement durable. Face à la menace existentielle que représentent les changements climatiques pour la planète, les parlements doivent prendre l’initiative d’adopter des lois favorisant la protection de l’environnement, la préservation de la biodiversité et le soutien aux communautés vulnérables touchées par le changement climatique.



Évoquant le renforcement de la coopération interparlementaire internationale, il a affirmé que les parlements ne sont pas seulement des organes législatifs, mais aussi des ponts entre les peuples. Par conséquent, la promotion de la diplomatie parlementaire permet de créer un dénominateur commun d’intérêts entre les nations et les peuples, contribuant ainsi à l’élaboration de solutions efficaces et réalisables aux problèmes mondiaux.



En tant que membre actif de l’Union interparlementaire (UIP), l’Assemblée nationale du Vietnam demeure fermement attachée au multilatéralisme et à la coopération interparlementaire, a-t-il affirmé, se disant convaincue que la paix, la justice et la prospérité ne peuvent être atteintes que lorsque tous les pays, grands ou petits, respectent le droit international, coopèrent sur un pied d’égalité et placent les intérêts des peuples au cœur de tous leurs efforts.



Il a exprimé sa foi inébranlable dans le pouvoir de la solidarité internationale, du multilatéralisme et du droit international. « En plaçant les intérêts des peuples avant tout, nous surmonterons assurément tous les défis. Faisons de cette conférence une étape importante, marquant le début d’engagements plus forts en faveur de la coopération et de l’action pour un monde meilleur pour les générations futures », a-t-il conclu. – VNA/VI