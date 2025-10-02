Le Vietnam appelle la communauté internationale à agir pour l'élimination totale des armes nucléaires

Le Vietnam a réaffirmé son engagement ferme en faveur des efforts mondiaux pour le désarmement, la non-prolifération nucléaire et le droit de tous les États à développer et à utiliser l'énergie nucléaire à des fins pacifiques.

En tant que signataire du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP), du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (TICE) et du Traité sur l’interdiction des armes nucléaires (TIAN), le Vietnam défend toujours la nécessité de se conformer au droit international et à la Charte des Nations Unies, a déclaré l'ambassadeur Do Hung Viet, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies, lors du débat de haut niveau la semaine dernière de l'Assemblée générale des Nations Unies marquant la Journée internationale pour l'élimination totale des armes nucléaires.

L'ambassadeur Do Hung Viet a également mis en lumière les efforts de l’ASEAN pour mettre en œuvre le Traité sur la zone exempte d'armes nucléaires en Asie du Sud-Est (SEANWFZ), tout en affirmant le soutien du Vietnam aux initiatives visant à remédier aux conséquences humanitaires et environnementales des essais et de l’utilisation des armes nucléaires.

En tant que président de la Conférence d'examen du TNP de 2026, le diplomate vietnamien a appelé tous les pays à coopérer pour consolider les institutions mondiales de désarmement.

Il a exhorté les États à faire preuve de la plus haute responsabilité et d'une détermination politique sans faille afin de réduire et, à terme, d'éliminer complètement ces armes de destruction massive.

Instituée par la résolution 68/32 de l’Assemblée générale des Nations Unies en 2013, la Journée internationale pour l’élimination totale des armes nucléaires vise à sensibiliser la communauté mondiale aux risques liés aux armes nucléaires et à réaffirmer la volonté commune d’un désarmement complet. -VNA/VI