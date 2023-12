Le Vietnam appelle d’urgence à un cessez-le-feu et à la protection des civils à Gaza

L’Assemblée générale de l’ONU a discuté de la situation humanitaire qui règne dans la bande de Gaza, dans le cadre de sa dixième session extraordinaire d’urgence tenue du 15 au 18 décembre et le 20 décembre à New York.

La cheffe adjointe de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, la chargée d’affaires Lê Thi Minh Thoa. Photo : VNA



Nombre de pays ont exprimé leur profonde préoccupation devant le bilan des victimes des opérations que mène Israël dans Gaza depuis le 7 octobre suite aux attaques du Hamas, estimées à près de 20.000 personnes, en majorité des femmes et des enfants.

Face à la situation humanitaire catastrophique à Gaza, où l’aide humanitaire est bloquée et ne peut atteindre les personnes qui en ont le plus besoin, les pays ont appelé les parties concernées à instaurer sans délai un cessez-le-feu humanitaire, à cesser les violences et à faciliter l’acheminement de l’aide humanitaire, à protéger les civils et à respecter les obligations juridiques et humanitaires.

La cheffe adjointe de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, la chargée d’affaires Lê Thi Minh Thoa, s’est dit profondément préoccupée par la détérioration de la situation humanitaire à Gaza et a partagé les vies perdues et les souffrances endurées par la population civile palestinienne.

Le Vietnam condamne fermement les attaques contre les civils et les infrastructures civiles essentielles, a-t-elle déclaré, appelant toutes les parties à protéger les civils conformément au droit international.

Des zones réduites à l'état de ruines après les bombardements israéliens sur la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza,le 22 novembre 2023. Photo : Xinhua/VNA



Sur la base de cette priorité urgente, avec d’autres pays, le Vietnam a exigé un cessez-le-feu immédiat pour des raisons humanitaires, la libération inconditionnelle des otages israéliens et la cessation des hostilités.



Lors de la session, la représentante du Vietnam a annoncé la décision du gouvernement vietnamien de contribuer 500.000 dollars à l’UNRWA (Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient) afin de contribuer aux efforts des Nations Unies à Gaza.



Elle a souligné qu’à long terme, une paix durable ne peut être réalisée que grâce à une solution globale fondée sur le droit international et les résolutions pertinentes des Nations Unies.



Plus tôt, le 12 décembre, l’Assemblée générale a adopté le 12 décembre la résolution intitulée «Protection des civils et respect des obligations juridiques et humanitaires», exigeant un cessez-le-feu humanitaire immédiat dans la bande de Gaza, la libération inconditionnelle des otages israéliens, l’assurance d’un accès humanitaire, le respect du droit international et du droit international humanitaire. – VNA/VI