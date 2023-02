Le Vietnam appelle aux efforts pour mettre en œuvre les opérations de maintien de la paix de l'ONU

Le ministre conseiller Nguyen Hoang Nguyen, chef adjoint de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, a souligné que l'envoi de soldats pour participer aux opérations de maintien de la paix de l'ONU depuis 2014 constituait un jalon important dans la politique étrangère du Vietnam.

Débat général inaugurant la 61e session annuelle du Comité spécial des opérations de maintien de la paix des Nations Unies (Comité des 34). Photo : VNA

Prenant la parole lors du débat général inaugurant la 61e session annuelle du Comité spécial des opérations de maintien de la paix des Nations Unies (Comité des 34), tenu le 21 février à New York, M. Nguyen a affirmé le souhait du Vietnam de continuer à augmenter le nombre des personnes envoyées aux opérations onusiennes, avec la priorité accordée à la promotion de la participation des femmes.



Le représentant vietnamien a appelé l'ONU à prendre des mesures plus opportunes pour améliorer la capacité de garantie de sécurité et de sûreté des forces de maintien de la paix de l'ONU, notamment en accordant la priorité aux ressources destinées aux programmes de formation ainsi qu'aux équipements médicaux nécessaires.

En tant que l'un des quatre pays d'Asie du Sud-Est disposant d'un centre de formation international reconnu par les Nations Unies pour mettre en œuvre le programme de "partenariat trilatéral" (ONU, Vietnam et Japon), le Vietnam soutient les efforts de l'ONU pour édifier un partenariat mondial sur le maintien de la paix, la promotion de la coopération entre l'ONU et les organisations régionales, y compris l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN).

Lors du débat général du Comité des 34, les délégués ont discuté des défis émergents pour les opérations de maintien de la paix - un outil essentiel de l'ONU dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales. Dans le contexte de la situation politique et sécuritaire mondiale compliquée, la force de maintien de la paix de l'ONU est de plus en plus confrontée à de nombreux risques, notamment le risque d'attentats, d'accidents miniers, d'épidémie et de changement climatique.



Plus de 76.000 soldats participent aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies dans 12 missions dans quatre régions, principalement en Afrique. Depuis 2014, le Vietnam a envoyé plus de 520 soldats et policiers aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies en République centrafricaine, au Soudan du Sud, à Abyei et à des postes individuels travaillant aux Nations Unies.