Le Vietnam appelle aux efforts mondiaux pour le développement durable

Le Vietnam a appellé lors de la réunion de la Commission économique et financière de la 77e session de l’Assemblée générale des Nations unies, tenue les 3 et 4 octobre, à New York, à déployer des efforts aux niveaux national, régional et mondial en vue de promouvoir le développement durable.

L'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU s'exprime à la réunion. Photo: VNA

S’exprimant lors de cet événement, l’ambassadeur Dang Hoàng Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU a partagé ses évaluations sur des défis communs auxquels le monde est confronté, et a souligné la nécessité d’intensifier les efforts mondiaux pour transformer les engagements politiques en actions.

Au niveau national, les populations doivent être placées au centre de toutes les politiques et stratégies de développement. Les pays doivent accorder la priorité à l’édification de fondamentaux macroéconomiques solides, afin de renforcer la résilience de l’économie face aux chocs.

Au niveau régional, le diplomate vietnamien a appelé à promouvoir la connectivité et la coopération avec les mécanismes régionaux et sous-régionaux pour relever les défis et promouvoir le développement durable, en partageant des enseignements, modèles et pratiques appropriés.

Au niveau mondial, il a affirmé que la paix, la sécurité et la stabilité sont des conditions préalables pour remettre sur les rails l’Agenda 2030 pour le développement durable.

Le chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU a appelé à la fin des conflits et au règlement pacifique des différends sur la base du droit international et de la Charte des Nations unies.

Il a souligné la nécessité d’assurer un accès à long terme au financement, de combler les lacunes dans la structure de la dette mondiale et d’augmenter les investissements dans les infrastructures de transport et d’énergie, les technologies de l’information, l’innovation, les sciences et l’éducation.

En plus, il a proposé d’accorder plus d’attention aux pays les moins avancés, aux pays en développement enclavés et aux petits pays insulaires en développement ainsi qu’aux besoins spécifiques des pays à revenu intermédiaire.

L’ambassadeur a appelé à la levée immédiate des mesures unilatérales d’embargo contraires au droit international, et insisté sur la nécessité de poursuivre la réforme du système onusien, en renforçant la coopération et la solidarité internationales, dont la coopération Sud-Sud et la coopération tripartite.

Présentant les réalisations du Vietnam dans la mise en œuvre des Objectifs de développement durable (ODD), il a affirmé l’engagement de son pays à participer activement aux efforts mondiaux et régionaux afin de stimuler le développement durable et d’améliorer le niveau de vie des populations.

Il a en outre exhorté la communauté internationale à soutenir la candidature du Vietnam au Conseil des droits de l’homme de l’ONU pour le mandat 2023-2025 afin de continuer à contribuer davantage à l’œuvre commune du monde.